Jimmy Kimmel suspende su programa tras polémicos comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

El comediante y conductor Jimmy Kimmel se tomará un receso involuntario de su programa nocturno Jimmy Kimmel Live, que ABC anunció que será retirado del aire “indefinidamente” luego de sus controvertidos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La polémica surgió después de que Kimmel, de 57 años, afirmara en su monólogo que el grupo “MAGA” intentaba aprovechar políticamente la muerte de Kirk, ocurrida el 10 de septiembre en el campus de la Universidad de Utah Valley, en Orem. “Durante el fin de semana alcanzamos nuevos mínimos con la ‘MAGA gang’ tratando de caracterizar a este joven que mató a Charlie Kirk como algo distinto a ellos”, dijo Kimmel en su programa.

En respuesta, Nexstar Media Group, un importante afiliado de ABC, confirmó que suspendería la transmisión de Jimmy Kimmel Live! en sus estaciones, reemplazándolo por otros contenidos. Andrew Alford, presidente de la división de transmisiones de Nexstar, calificó los comentarios de Kimmel como “ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional” y señaló que no reflejan los valores de las comunidades locales.

Además, la polémica ha llamado la atención de la Comisión Federal de Comunicaciones . Su presidente, Brendan Carr, calificó el monólogo de Kimmel como “uno de los comportamientos más inapropiados posibles” y advirtió que la cadena y el conductor podrían enfrentar medidas regulatorias. Carr sugirió que una disculpa pública por parte de Kimmel, ABC y Disney sería un paso mínimo y razonable para calmar la situación.

Hasta el momento, representantes de Kimmel no han emitido comentarios oficiales sobre la suspensión de su programa. La decisión de ABC y Nexstar marca un giro significativo en la trayectoria del presentador y subraya la sensibilidad que generan los comentarios sobre violencia y política en la televisión estadounidense.