Jimmy Kimmel se burla de Trump tras aceptar el Nobel de la Paz

El conductor y comediante estadounidense Jimmy Kimmel dedicó el monólogo de apertura de su programa Jimmy Kimmel Live! a una sátira sobre el presidente Donald Trump, tras la escena en la que acepta el Premio Nobel de la Paz de manos de su ganadora, María Corina Machado.

Durante su intervención, Kimmel lanzó una serie de chistes mordaces sobre el acto, utilizando el humor político que caracteriza al espacio nocturno. En uno de los momentos más comentados, el presentador afirmó que estaría dispuesto a entregarle a Trump “todos sus premios” a cambio de que se pusiera fin a los operativos migratorios llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El comediante también recurrió a una comparación irónica al describir la escena de la entrega del Nobel, equiparando el gesto de Trump al de un bebé al que se le da un chupete para calmarlo. El comentario provocó risas entre el público y reforzó el tono crítico del monólogo.

Las declaraciones de Kimmel se suman a las reacciones que ha generado el reconocimiento internacional otorgado al mandatario estadounidense, un hecho que ha sido objeto de debate y comentarios tanto en el ámbito político como en el entretenimiento.