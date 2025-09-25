Jimmy Kimmel aprovecha su récord de audiencia y critica a Trump como "un matón"

El presentador Jimmy Kimmel critica a Trump como matón de los 80 en la reciente emisión de su programa nocturno, haciendo una fuerte comparación entre el exmandatario estadounidense y los villanos clásicos del cine.

La referencia, hecha en un tono sarcástico, desató una ola de reacciones tanto en la audiencia presencial como en redes sociales, donde el debate se intensificó sobre el estilo retórico utilizado por ambos personajes públicos.

Kimmel, quien en los últimos años no ha dudado en compartir opiniones políticas durante su show, volvió al ataque contra Donald Trump en su segunda noche consecutiva de críticas directas.

“Se comporta como uno de esos matones infantiles de películas antiguas que todos conocimos en los años 80”, señaló, añadiendo que Trump utiliza tácticas de intimidación y lenguaje ofensivo similares a los antagonistas de Hollywood de esa época.

“Solo Donald Trump intentaría demostrar que no estaba amenazando a ABC amenazando a ABC”, dijo el presentador en su segundo programa.

Agregó que el presidente de EEUU es un abusador. “Para quienes piensan que me excedo con Donald Trump, hasta el punto de que todavía hay mucha gente que piensa que debería salir del aire… quiero explicarles: hablo de Trump más que nada porque es un abusador. No me gustan los abusadores. Yo tocaba el clarinete en la secundaria”.

La reacción de la audiencia ante los comentarios de Kimmel

La audiencia en el estudio respondió entre risas y aplausos, mientras que en redes sociales se desencadenó una intensa discusión: para algunos, las palabras de Kimmel representan un acto de valentía al denunciar actitudes autoritarias, pero para otros, el presentador se extralimita al usar su plataforma como herramienta de confrontación política.

Similares críticas han surgido en otros shows estadounidenses, en el contexto del inminente proceso electoral en Estados Unidos.

En análisis previos, figuras mediáticas han debatido sobre los límites del humor político y el impacto de la televisión en la opinión pública.