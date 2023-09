Jimmy Fallon se disculpa tras acusaciones de ambiente laboral tóxico en “The Tonight Show”

El carismático presentador estadounidense Jimmy Fallon se ha disculpado con sus compañeros de trabajo después de que surgieran acusaciones sobre un ambiente laboral tenso en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Estas acusaciones salieron a la luz en un artículo de Rolling Stone publicado recientemente, y han generado un debate en torno a la cultura laboral en la famosa serie de entrevistas nocturnas.

Durante una reunión virtual a través de Zoom con el equipo de “The Tonight Show” tras la publicación del artículo, Fallon expresó su pesar y aseguró que nunca tuvo la intención de crear un ambiente laboral negativo para el programa.

Según Rolling Stone, los empleados expresaron: “Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo”, cita el artículo.

En sus disculpas, Fallon dejó claro que su objetivo siempre fue hacer que el programa fuera divertido y accesible para todos, y afirmó: “Debería ser el mejor programa”.

Sin embargo, las acusaciones en el artículo plantean preocupaciones sobre la salud mental de los empleados actuales y antiguos de “The Tonight Show”, describiendo un ambiente laboral que algunos consideran perjudicial.

La NBC, la cadena que emite el programa, emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones, expresando su orgullo por “The Tonight Show” y afirmando que proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad fundamental.

Asimismo, señaló que han investigado y abordado cualquier problema planteado por los empleados en el pasado y que alientan a los empleados a informar sobre cualquier comportamiento que consideren inconsistente con las políticas de la empresa.

A pesar de la controversia, Jimmy Fallon también ha estado en el centro de la atención mediática esta semana por su entrevista con los legendarios Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, durante el lanzamiento de su sencillo “Angry” en Londres.

Este evento marcó el primer paso oficial para el lanzamiento del primer álbum de estudio de los Rolling Stones desde 2005, titulado “Hackney Diamonds”, que se estrenará en octubre.