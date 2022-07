Jill Biden se disculpa tras decir que los latinos son “tan únicos como los tacos de desayuno”

Jill Biden, esposa del presidente de los Estados Unidos (EEUU), tuvo que pedir disculpas este martes después de comparar a los latinos con tacos de desayuno.

La primera dama hizo la polémica comparación en la conferencia anual de UnidosUS, que llevó por nombre “Siempre Adelante: Nuestra búsqueda de la equidad”.

Durante su comparecencia, Jill Biden manifestó que los hispanos eran tan “únicos como los tacos de desayuno”.

Aunque la esposa de los EEUU no quiso ofender a la comunidad, periodistas y activistas tomaron sus palabras como una ofensa. Ante esto, la primera dama tuvo que pedir disculpas.

El portavoz de la esposa del mandatario, Michael LaRosa posteó en su cuenta de Twitter la disculpa de la esposa de Joe Biden.

“La primera Dama se disculpa porque sus palabras transmitieron algo más que pura admiración y amor a la comunidad latina”, escribió el vocero sobre la comparación de los latinos con tacos de desayuno.

The First Lady apologizes that her words conveyed anything but pure admiration and love for the Latino community.

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) July 12, 2022