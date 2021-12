Jesús Garza, el hispano que pasó de mecánico a alcalde en EEUU

Jesús Garza, es el hispano que está haciendo historia en Illinois, Estados Unidos (EEUU), pasó de ser mecánico de carros a convertirse en el primer alcalde latino de la ciudad.

El inmigrante llegó a los EEUU hace 28, cuando decidió dejar a su natal México para buscar una vida mejor.

Llegar a liderar la ciudad de Arcola es todo un reto, la urbe está colmada de partidarios del expresidente republicano Donald Trump, conocido por sus políticas anti-inmigrantes.

Jesús Garza, llegó a EEUU cuando tenía 23 años de edad. En aquel momento siguió los pasos de su padre trabajando en una fábrica de escobas.

Tras varios años descubrió que la mecánica automotriz lo apasionaba y decidió especializarse.

Aprender inglés, instalar su propio taller y obtener la ciudadanía fueron algunos de sus logros antes de llegar a ser alcalde de una ciudad de Illinois.

“Nunca esperé que la gente respondiera así. Eso me conmueve“, dijo Jesús Garza al enterarse de su triunfo.

De acuerdo con un reportaje publicado con el periódico Chicago Tribune, decidió postularse luego de ver el deterioro de la economía en la zona.

Ganó las elecciones con su candidatura independiente con 41% de los votos, 6% por encima de su oponente que alcanzó el 35%.

“La gente de aquí me ha dicho ‘nosotros no votamos por un partido republicano, no votamos por demócratas, votamos por ti, por la persona que tú eres’”, dijo el latino a la agencia AP.

Se destacó que Jesús Garza logró su candidatura a pesar de que la ciudad es de mayoría republicana, algo aún más histórico.

Actualmente, el hispano tiene cuatro hijos y dos nietos, quienes lo impulsaron a presentar su candidatura independiente.