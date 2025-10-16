Jennifer López celebra el poder latino y recuerda sus inicios junto a Shakira

La cantante y actriz Jennifer López, reconocida mundialmente por su talento y trayectoria en la música y el cine, concedió recientemente una entrevista a Vogue México en la que habló sobre el papel de la comunidad latina en la industria del entretenimiento y su influencia en la cultura global.

Durante la conversación, JLo destacó el crecimiento y la fortaleza económica de la comunidad latina en Estados Unidos, señalando que hoy en día existen más oportunidades para mostrar su identidad y creatividad. “Hay más espacios para mostrar quiénes somos y hacer cosas diferentes. Me encanta que la comunidad latina sea considerada como una comunidad económicamente sólida, a la que la gente quiere atender, ver y escuchar”, afirmó la artista.

En el diálogo, la intérprete de On the Floor también recordó sus inicios en la industria y mencionó a otros artistas que marcaron una nueva era para los latinos en el mercado anglosajón, entre ellos Ricky Martin y Shakira. “Recuerdo cuando comencé, éramos yo y luego Ricky Martin y Shakira, irrumpiendo en el mercado inglés. ¡Qué gran cosa fue eso! Nos dio mucha exposición, eso vive hasta hoy”, expresó.

López resaltó además la importancia del éxito actual de la música en español en el mundo, calificándolo como un momento histórico: “Ver y escuchar que la música en español es un éxito global es emocionante. Creo que estamos en un muy buen momento”.

El artículo de Vogue México también recordó el impacto que tuvo Jennifer López al interpretar a Selena Quintanilla en la película biográfica de 1997, papel que consolidó su carrera y la convirtió en un ícono del orgullo latino.

Sin embargo, la conversación con la revista también revivió antiguos comentarios de la artista sobre su presentación junto a Shakira en el Super Bowl 2020, los cuales generaron polémica en su momento. En su documental Halftime, JLo calificó aquella colaboración como “la peor idea del mundo”, argumentando que el tiempo del espectáculo era demasiado corto para que ambas pudieran mostrar plenamente su talento.

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, explicó la cantante.

A pesar de las controversias pasadas, Jennifer López continúa siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento y una de las voces más firmes en exaltar la presencia y el poder de la cultura latina en el panorama internacional.