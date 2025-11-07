Jennifer Lawrence revela su vida secreta en TikTok y sorprende a sus fans

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence, reconocida por su papel en Los Juegos del Hambre, volvió a captar la atención del público tras confesar que lleva una “vida secreta” en TikTok. Durante una reciente entrevista con Fandango, realizada mientras promocionaba su nueva película junto a Robert Pattinson, la ganadora del Óscar reveló que utiliza una cuenta alterna para explorar la plataforma sin ser reconocida.

Entre risas, Lawrence contó que pasa tiempo viendo videos, leyendo comentarios e incluso participando en discusiones solo “por deporte”. La intérprete aseguró que TikTok constantemente le muestra contenido “caótico” y cargado de provocaciones, lo que ella considera parte del entretenimiento que ofrece la red social.

“Me encanta leer los comentarios, y a veces no puedo evitar responder”, admitió con humor. Además, la actriz bromeó diciendo que el algoritmo parece conocerla demasiado bien, ya que siempre le sugiere temas polémicos o absurdos que le sacan una sonrisa.

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales, ya que muchos fanáticos se sintieron identificados con sus hábitos digitales. Con su espontaneidad característica, Jennifer Lawrence volvió a demostrar por qué es una de las celebridades más queridas de Hollywood: cercana, divertida y sin miedo de reírse de sí misma.