Jenna Ortega es acusada de promover el antisemismo en las redes sociales

La actriz Jenna Ortega, protagonista de la exitosa serie de Netflix Wednesday fue acusada de promover en antisemismo en sus redes sociales.

De acuerdo con el medio The Times of Israel, la joven de 20 años de edad publicó un mensaje relacionado al constante conflicto entre Israel y Palestina.

Aunque el tuit los posteó en el 2022, el periodista Daniel Margolis decidió analizar su mensaje; encontrando una propaganda antisemita.

“En su hilo, la actriz (Jenna Ortega) hace mención a la descolonización de Palestina, una opinión considerada como peligrosa”, detalló Margolis.

Según Margolis, el hecho de que la actriz tenga más de 38 millones de seguidores la convierten en una figura pública que podría generar odio o rechazo con su opinión.

La publicación de la actriz además menciona a el sufrimiento de la niñez. “El 93% de los niños en Yemen están sufriendo y necesitan asistencia debido a la violencia que continúa devastando el país. Salven a los niños. Descolonicen Palestina”.

El tuit fue publicado el 6 de marzo del 2022 y cuenta con dos mil comentarios, más de 85 mil reacciones.

Jenna Ortega, no sería la primera actriz en ser acusada de antisemismo. Hace unos meses, Kanye West perdió millones de dólares por arremeter en contra de Israel.

93% of children in Yemen are suffering and need assistance due to the violence that continues to devastate the country. SAVE THE CHILDREN link.https://t.co/Q9gvXrqJqv

— Jenna Ortega (@jennaortega) March 6, 2022