Jeffrey Epstein estaba seguro de que era el único que podía acabar con Donald Trump 

Nuevas revelaciones de Epstein y Trump han salido a la luz, generando controversia en el ámbito político internacional.

Medios estadounidenses han divulgado correos electrónicos inéditos en los que Jeffrey Epstein aseguraba monitorear a Donald Trump y se vanagloriaba de ser “el único capaz de acabar con él”.

La relación entre ambos personajes, marcada por misterios y tensiones, vuelve a estar en el centro del debate público tras la filtración de estos mensajes.

En los recientes correos electrónicos de Epstein, datados entre 2015 y 2017, el financiero discutía abiertamente sobre sus movimientos para vigilar y recopilar información comprometedora sobre el expresidente de Estados Unidos.

Según las filtraciones, Epstein no solo conocía detalles íntimos de Trump, sino que también orquestaba planes para presionar a personas cercanas a su entorno.

Los emails inéditos que destapan una enemistad peligrosa

Los expertos aseguran que el contenido de los correos revela una enemistad más profunda que la que se había divulgado hasta ahora en los medios.

“Soy el único capaz de acabar con él”, escribió Epstein en uno de los mensajes obtenidos por las autoridades.

Estas comunicaciones alimentan aún más las teorías sobre posibles chantajes y alianzas ocultas entre figuras poderosas.

El impacto de estas nuevas pruebas podría extenderse más allá de la política estadounidense y provocar investigaciones internacionales.

El caso revive las interrogantes sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Epstein y Trump, además de la influencia del financiero en las esferas de poder.