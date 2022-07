Jefferies anuncia transacciones estratégicas que simplifican las operaciones para seguir centrándose en formar la principal firma de banca de inversión global independiente y de servicio completo

Propuesta de escisión exenta de impuestos para los accionistas de Vitesse Energy como nueva empresa pública independiente.

Venta acordada de Idaho Timber por 239 millones de dólares, con una ganancia estimada antes de impuestos de 140 millones de dólares.

Jefferies fusionará sus dos sociedades de información ante la SEC para simplificar y ahorrar costos.

El valor contable neto de la cartera de Banca Comercial heredada era de 1600 millones de dólares a 31 de mayo de 2022; pro forma por estas transacciones, el valor contable neto tangible de la cartera de Banca Comercial heredada sería inferior a 1000 millones de dólares.1

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) acaba de anunciar que, fiel a su estrategia fundamental de larga data de centrarse en la consolidación de sus negocios de banca de inversión y mercados de capitales y de reducir el tamaño de su cartera de Banca Comercial, Jefferies espera «ceder» a sus accionistas sus participaciones en Vitesse Energy antes de finales de 2022. Dicha escisión implicará la formación de una nueva entidad independiente, Vitesse Energy, Inc., que finalmente será una empresa que cotizará en la Bolsa de Nueva York. Jefferies confía en que sus participaciones en Vitesse Energy, Inc. se distribuirán libres de impuestos a prorrata entre todos los accionistas. A 31 de mayo de 2022, Vitesse tenía un valor contable neto y un valor contable tangible neto de 427 millones de dólares2.

Además de la escisión de Vitesse, Jefferies ha acordado la venta de Idaho Timber en dos transacciones por un precio de venta combinado de 239 millones de dólares, lo que supone una ganancia aproximada antes de impuestos de 140 millones de dólares. El cierre de estas transacciones está previsto para el mes de agosto.

A 31 de mayo de 2022, el valor contable neto de nuestra cartera de Banca Comercial heredada era de 1600 millones de dólares y, pro forma con la escisión de Vitesse Energy y la venta de Idaho Timber, el valor contable neto tangible de nuestra cartera de Banca Comercial heredada habría sido inferior a 1000 millones de dólares1. Actualmente, Linkem está llevando a cabo la fusión de sus operaciones minoristas con Tiscali. Tras el cierre de esta fusión, Linkem dispondrá de más flexibilidad para maximizar el valor, en consonancia con nuestra estrategia de reducción de nuestra cartera de banca comercial. También esperamos que HomeFed consiga liquidez en los próximos 18 meses en relación con varios de sus activos.

Además, Jefferies tiene previsto racionalizar y simplificar su estructura corporativa mediante la fusión de Jefferies Group LLC (Jefferies Group) con Jefferies Financial Group Inc. (Jefferies Financial Group) para el final del año fiscal 2022. Esta fusión, entre otras cosas, eliminará la necesidad de dos series de formularios 10-Q, 10-K y otros procesos duplicados en Jefferies, y hará que Jefferies Financial Group asuma las obligaciones de deuda de Jefferies Group. Cabe señalar que, junto con la mayor reducción de la cartera de Banca Comercial heredada de Jefferies debido a la escisión prevista de Vitesse y la venta de Idaho Timber, en 2023 ya no dividiremos nuestras inversiones de Banca Comercial heredada como un segmento separado a efectos de información.

Con respecto a la consolidación corporativa prevista, Teri Gendron, nuestra directora financiera, y John Dalton, nuestro controlador y director de contabilidad, han decidido que permanecerán en Jefferies hasta la primera mitad de 2023, tras lo cual emprenderán actividades fuera de Jefferies. Una vez completada la fusión de entidades, Matt Larson, actual director financiero de Jefferies Group, y Teri serán codirectores financieros de Jefferies Financial Group. Matt se convertirá en nuestro director financiero una vez que Teri deje el cargo en 2023.

Rich Handler, director ejecutivo de Jefferies, y Brian Friedman, presidente de Jefferies, comentaron: «El anuncio de hoy es otro hito en nuestro plan a largo plazo para que Jefferies se centre en sus negocios principales: la banca de inversión y los mercados de capitales. Durante la última década, desde que combinamos Leucadia National Corporation (Leucadia) y Jefferies Group y finalmente nos convertimos en Jefferies Financial Group, hemos progresado sustancialmente y con éxito. Como hemos dejado claro a nuestros diversos accionistas, nuestro objetivo era optimizar la creación de valor de la cartera de Banca Comercial mientras seguíamos construyendo Jefferies. Con paciencia y oportunidad en nuestros esfuerzos por monetizar nuestra cartera heredada de Banca Comercial, hemos podido lograr ganancias antes de impuestos de 1800 millones de dólares hasta el 31 de mayo de 2022 y de 1900 millones de dólares3 si se tiene en cuenta la venta de Idaho Timber. Asimismo, durante la última década, convertimos los 3700 millones de dólares de pérdidas operativas netas que adquirimos en los años de Leucadia en importantes ahorros fiscales en efectivo; y el rendimiento para nuestros accionistas fue de 5600 millones de dólares hasta el 31 de mayo de 2022 y 6000 millones de dólares4 si se incluye la escisión de Vitesse, mediante 1300 millones de dólares en dividendos en efectivo, 878 millones de dólares4 de distribuciones en especie y 3800 millones de dólares a través de nuestras recompras de acciones.

«Estos 6000 millones de dólares4 de rendimiento para nuestros accionistas representan el 60 % del valor contable combinado de 10 000 millones de dólares y alrededor del 80 % de los 7200 millones de dólares5 combinados en valor contable tangible en el momento de la combinación Jefferies Group/Leucadia. Nuestro valor contable a 31 de mayo de 2022 era de 10 300 millones de dólares y, pro forma por todas las ventas de activos (incluido Idaho Timber), efectivo y dividendos en especie (incluida la escisión de Vitesse), habríamos tenido a 31 de mayo de 2022 un valor contable tangible de 8100 millones de dólares6. Las acciones en circulación de Jefferies se han reducido en más de un 35 %, de 364 millones en el momento de la combinación Jefferies Group/Leucadia a 232 millones en la actualidad, y nuestro número de acciones totalmente diluidas se ha reducido en más de un 30 %, de 390 millones7 a 260 millones de acciones7 en la actualidad.

«El hecho más importante es que Jefferies Group ha pasado de ser el poderoso actor de nicho de Wall Street que era en 2012, con unos ingresos netos de 3100 millones de dólares, unos beneficios netos atribuibles a Jefferies Group de 282 millones de dólares y una plantilla global de 3804 personas, a ser una de las principales firmas de banca de inversión del mundo, con, según los últimos doce meses, unos ingresos netos de 6000 millones de dólares, unos beneficios netos atribuibles a Jefferies Group de 1300 millones de dólares y una plantilla global de 4825 personas».

«Estamos sumamente orgullosos de todo nuestro equipo global en Jefferies y, aunque el clima actual del mercado plantea indudablemente desafíos a corto plazo, no podríamos ser más optimistas sobre la capacidad de Jefferies para seguir creciendo y servir mejor a nuestra increíblemente solidaria y leal base de clientes. Los anuncios de hoy nos permitirán seguir centrándonos en nuestras principales prioridades y hacer todo lo posible para atender a todos los miembros importantes de nuestra organización».

«Aunque estamos muy satisfechos de haber llegado al punto en el que el tamaño de nuestra cartera de Banca Comercial nos permite una integración de nuestras entidades legales, lamentamos dejar de contar con la Sra. Gendron y el Sr. Dalton. Aunque acogimos con agrado su colaboración continua en Jefferies, ambos indicaron que estaban más interesados en desempeñar funciones más compatibles con su experiencia y conocimientos. Desde su incorporación a Jefferies en septiembre de 2014, la Sra. Gendron se ha destacado en su función, guiándonos a través de innumerables aspectos de la transformación de nuestro negocio, mejorando nuestras divulgaciones e informes públicos, ayudando a fortalecer nuestros controles internos y estados financieros, dirigiendo al personal corporativo de Jefferies Financial Group, y apoyando al equipo financiero de Jefferies Group, incluso cuando se desempeñó también como directora financiera de Jefferies Group durante un tiempo después de que perdiéramos a Peg Broadbent por el flagelo de la COVID-19. Asimismo, el Sr. Dalton, que comenzó a trabajar con nosotros en 2015, superó todas nuestras expectativas gracias a su experiencia, su notable ética de trabajo, su inquebrantable atención a los detalles y su voluntad de asumir y dominar cualquier tarea que le fuera encomendada. Y estamos especialmente agradecidos de que Teri y John trabajen durante la fusión y la transición para asegurar el éxito de Matt Larson como nuestro director financiero».

«En cuanto a Vitesse, venimos trabajando con Bob Gerrity y Brian Cree en Vitesse desde 2013. Durante ese tiempo, han demostrado ser expertos sagaces y estratégicos que han hecho crecer y diversificar con éxito los intereses no operativos de Vitesse en pozos de petróleo y gas natural, principalmente en la formación Bakken. Creemos en el negocio de Vitesse y estamos convencidos de que la escisión de Vitesse en favor de nuestros accionistas de Jefferies desbloqueará en última instancia el valor fundamental de Vitesse. Personalmente, esperamos ser accionistas directos relevantes de Vitesse y beneficiarnos de su éxito continuo».

«Por último, queremos destacar que Ted Ellis, director ejecutivo de Idaho Timber, ha sido un gran socio de Jefferies desde 2005. Durante ese período de diecisiete años, Idaho Timber ha contribuido de manera constante a los resultados de Jefferies, y en los últimos dos años Idaho Timber ha generado un rendimiento récord. Sin embargo, dado que Jefferies se centra aún más en nuestros negocios de servicios financieros, hemos decidido que es el momento adecuado para vender nuestro negocio de producción de madera. Agradecemos a Ted y a todos sus valiosos socios de Idaho Timber sus logros. Ted es un ser humano extraordinario con una competencia, decencia y compasión increíbles».

Jefferies LLC intervino como asesor financiero de Jefferies Financial Group Inc. en relación con la fusión, la escisión de Vitesse Energy y la venta de Idaho Timber.

Jefferies (NYSE: JEF) es la mayor firma de banca de inversión global e independiente con sede en EE. UU. Centrada en el servicio a los clientes desde hace 60 años, Jefferies es líder en brindar conocimientos, experiencia y ejecución a inversores, empresas y gobiernos. Nuestra empresa ofrece una gama completa de servicios de banca de inversión, asesoramiento, ventas y negociación, investigación y gestión de patrimonios en todos los productos en el continente americano, Europa y Asia. La división Leucadia Asset Management de Jefferies es una plataforma de gestión de activos alternativos en crecimiento.

El presente comunicado de prensa contiene ciertas «declaraciones prospectivas» en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en opiniones actuales e incluyen declaraciones sobre nuestro futuro y declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas suelen ir precedidas de los términos «debería», «espera», «pretende», «puede», «hará», «haría» o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas pueden contener expectativas sobre ingresos, ganancias, operaciones y otros resultados, y pueden incluir declaraciones sobre el rendimiento, los planes y los objetivos futuros. Las declaraciones prospectivas también pueden incluir declaraciones relativas a nuestras estrategias para el desarrollo futuro de nuestros negocios y productos. Las declaraciones prospectivas representan únicamente nuestro convencimiento sobre acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son intrínsecamente inciertos. Es posible que los resultados reales difieran, eventualmente de forma sustancial, de los resultados previstos indicados en estas declaraciones prospectivas. La información relativa a factores importantes, incluidos los Factores de Riesgo que podrían hacer que los resultados reales difirieran, incluso sustancialmente, de los indicados en nuestras declaraciones prospectivas, se encuentra en los informes que presentamos ante la SEC. Debe leer e interpretar cualquier declaración prospectiva junto con los informes que presentamos ante la SEC. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar circunstancias posteriores.

El rendimiento pasado puede no ser indicativo de los resultados futuros. Los diferentes tipos de inversiones implican distintos grados de riesgo. Por lo tanto, no debe asumirse que el rendimiento futuro de cualquier inversión o estrategia de inversión específica será rentable ni que igualará el nivel o los niveles de rendimiento indicados correspondientes.

Conciliaciones no basadas en los principios contables generalmente aceptados (no-GAAP)

Las siguientes tablas concilian nuestras medidas no-GAAP con sus respectivas medidas GAAP de EE. UU. La dirección considera que estas medidas no-GAAP son útiles para los inversores, ya que les permiten ver nuestros resultados a través de la perspectiva de la dirección, facilitan la comparación entre períodos históricos y comprenden el impacto esperado de las transacciones previstas. Estas medidas no deben considerarse como un sustituto ni como algo superior a las medidas preparadas de acuerdo con los GAAP de EE. UU.

1) Conciliación del valor contable pro forma de la Banca Comercial

La tabla que sigue concilia nuestro valor contable de la Banca Comercial a 31 de mayo de 2022 con el valor contable tangible pro forma de la Banca Comercial a 31 de mayo de 2022 (en millones):

31 de mayo, 2022 Valor contable de la Banca Comercial (GAAP) $ 1559 Menos: Valor contable de Vitesse debido a la escisión (427) Menos: Valor contable de Idaho Timber por la venta (122) Menos: Fondo de comercio e intangibles de la Banca Comercial (45) Valor contable tangible pro forma de la Banca Comercial (no-GAAP) $ 965

2) Conciliación del valor contable tangible de Vitesse

La tabla que sigue concilia el valor contable de Vitesse a 31 de mayo de 2022 con el valor contable tangible de Vitesse a 31 de mayo de 2022 (en millones):

31 de mayo, 2022 Valor contable de Vitesse (GAAP) $ 427 Menos: Fondo de comercio e intangibles de Vitesse – Valor contable tangible de Vitesse (no-GAAP) $ 427

3) Conciliación de los beneficios antes de impuestos por ventas de Banca Comercial

La tabla que sigue concilia los beneficios antes de impuestos de las ventas de Banca Comercial con los beneficios pro forma antes de impuestos de las ventas de Banca Comercial, incluida la venta estimada de Idaho Timber (en millones):

Beneficios antes de impuestos por ventas de Banca Comercial Beneficios antes de impuestos por las ventas de la Banca Comercial desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 31 de mayo de 2022 (GAAP) $ 1759 Ganancia estimada antes de impuestos por la venta de Idaho Timber 140 Beneficios pro forma antes de impuestos por las ventas de Banca Comercial (no-GAAP) $ 1899

4) Conciliación del rendimiento para los accionistas

La tabla que sigue concilia el total recibido por los accionistas con el pro forma devuelto a los accionistas que incluye la anunciada escisión de Vitesse (en millones):

1 de marzo, 2013 – 31 de mayo, 2022 Dividendos en efectivo Distribuciones en especie Recompra de acciones Rendimiento total Rendimiento total (GAAP) $ 1313 $ 451 $ 3802 $ 5567 Valor contable de Vitesse a 31 de mayo de 2022 como estimación de la distribución en especie – 427 – 427 Rendimiento total pro forma incluida la anunciada escisión de Vitesse (no-GAAP) $ 1313 $ 878 $ 3802 $ 5993

5) Conciliación del valor contable tangible

La tabla que sigue concilia nuestro valor contable a 31 de marzo de 2013 con el valor contable tangible a 31 de marzo de 2013 (en millones):

31 de marzo, 2013 Valor contable de Jefferies Financial Group (GAAP) $ 10 042 Menos: Fondo de comercio e intangibles (2826) Valor contable tangible de Jefferies Financial Group (no-GAAP) $ 7215

6) Conciliación del valor contable pro forma

La tabla que sigue concilia el valor contable con el valor contable tangible pro forma, incluida la anunciada escisión de Vitesse y la venta de Idaho Timber (en millones):

31 de mayo, 2022 Valor contable de Jefferies Financial Group (GAAP) $ 10 300 Menos: Valor contable de Vitesse a 31 de mayo de 2022 debido a la escisión (427) Ganancia estimada por la venta de Idaho Timber, después de impuestos 105 Menos: Fondo de comercio e intangibles (1885) Valor contable tangible pro forma de Jefferies Financial Group (no-GAAP) $ 8093

7) Conciliación de las acciones en circulación totalmente diluidas

La tabla que sigue concilia las acciones en circulación con las acciones en circulación totalmente diluidas (en millones):

31 de mayo, 2022 31 de marzo, 2013 Acciones en circulación (GAAP) 232 364 Unidades accionarias restringidas («RSU») 17 15 Opciones sobre acciones 5 3 Acciones preferentes convertibles rescatables 4 4 Certificados de opción de compra – 4 Otros 1 1 Acciones en circulación totalmente diluidas (no GAAP) (A) 260 390

(A) Las acciones en circulación totalmente diluidas incluyen las RSU adquiridas y no adquiridas, así como el número objetivo de RSU emitidas en virtud de los planes de compensación de los altos ejecutivos. Las acciones en circulación totalmente diluidas también incluyen todas las opciones de compra de acciones, certificados de opción de compra y acciones ordinarias emitidas sobre la base de la conversión de nuestras acciones preferentes convertibles rescatables en acciones ordinarias.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

