Jefferies acuerda la venta de operaciones de OpNet a Wind Tre, de esa forma completa en gran medida el plan de simplificación estratégica de Jefferies

Las ganancias son apenas superiores a los valores contables

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) anunció hoy que, de acuerdo con su estrategia de crear la empresa global independiente líder en banca de inversión mercados de capitales, Jefferies aceptó la venta por parte de OpNet S.p.A (proveedor italiano de banda ancha inalámbrica antes conocido como Linkem) de casi todas las operaciones de OpNet a Wind Tre S.p.A., filial de CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd. (CKHGT).

De conformidad con este contrato de compraventa, la contraprestación será de €485 millones, sujeta a determinados ajustes, conformada por el efectivo suficiente como para satisfacer toda la deuda financiera, los costos de la transacción y otras obligaciones en efectivo de OpNet, como así también €225 millones aproximadamente que se pagarán en efectivo o, a elección de CKHGT, en pagarés a tres años emitidos por CKHGT que son similares a los bonos de grado de inversión que cotizan en bolsa y son negociables. Además de la contraprestación de los pagarés de CKHGT, OpNet conservará la propiedad mayoritaria en otras compañías de telecomunicaciones operativas, que dan un valor final de aproximadamente €320 millones a Jefferies resultante de esta transacción, que supera nuestro valor contable actual. Esta venta está sujeta a aprobaciones regulatorias y se prevé que se cerrará en el segundo o tercer trimestre de 2024.

Jefferies hace poco acordó vender Foursight Capital LLC (compañía financiera automotriz) a One Main Holdings, Inc. (NYSE:OMF), y Golden Queen (compañía minera de oro y plata) a Andean Precious Metals (TXV:APM).

A fin de reflejar la finalización de la reducción significativa de estas inversiones heredadas, Jefferies reclasificará las inversiones heredadas restantes como “Otras inversiones” en su segmento Gestión de Activos que se debe declarar en el año fiscal 2024. La única inversión individual de magnitud en la actualidad es HomeFed, nuestra empresa de desarrollo inmobiliario que se especializa en comunidades planeadas estratégicamente y de uso mixto. Esperamos dirigir el negocio principal de HomeFed, que posee sólidas perspectivas a largo plazo, y liquidar determinados activos periféricos de manera ordenada.

Rich Handler, director ejecutivo de Jefferies, y Brian Friedman, presidente de Jefferies, comentaron: “ Tras más de una década de optimizar y monetizar de manera eficiente nuestros activos de banca comercial y usar las ganancias para reinvertirlas en devolver el capital a nuestros accionistas, nos entusiasma volver a nuestras raíces y centrarnos exclusivamente y crear la mejor firma de banca de inversión global ‘exclusiva’. Con el apoyo de nuestros más de 5 500 empleados-socios a nivel mundial, hemos podido lograr nuestra meta al centrarnos en las iniciativas de Jefferies en cuanto a nuestro negocio principal, transformándonos en un líder mundial en Banca de Inversiones y Mercados de Capitales. Asimismo, creemos que nuestras inversiones en capital humano para ampliar y profundizar nuestras capacidades, junto con nuestra alianza estratégica con SMBC, nos posicionarán bien mientras avanzamos en 2024 y los próximos años”.

Acerca de Jefferies

Jefferies (NYSE: JEF) es una empresa líder mundial de servicios completos de banca de inversión y mercados de capitales, que presta asesoramiento, servicios de venta y negociación, investigación y gestión de patrimonios. Con más de 40 oficinas en todo el mundo, ofrecemos conocimientos y experiencia a inversores, empresas y gobiernos. Para obtener más información, visite: www.jefferies.com .

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestro futuro y declaraciones que no son hechos históricos. Dichas declaraciones prospectivas suelen identificarse con términos como «cree», «espera», «anticipar», «puede», «pretende», «perspectiva», «hará», «estima», «prevé», «proyectar», «debería» y otros términos y expresiones similares, y están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, que pueden cambiar con el tiempo. Las declaraciones prospectivas pueden contener creencias, metas, intenciones y expectativas sobre ingresos, beneficios, operaciones, acuerdos y otros resultados, y pueden incluir declaraciones sobre resultados, planes y objetivos futuros. Las declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones relacionadas con nuestras estrategias para el desarrollo futuro de nuestros negocios y productos. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan; no asumimos ninguna obligación, y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva. Además, dado que las declaraciones prospectivas representan únicamente nuestra creencia sobre acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos, los resultados o consecuencias reales pueden diferir, posiblemente de forma sustancial, de los resultados o consecuencias anticipados indicados en estas declaraciones prospectivas. La información sobre factores importantes, incluidos los Factores de Riesgo que podrían hacer que los resultados o productos reales difirieran, tal vez de forma sustancial, de los de nuestras declaraciones prospectivas, se encuentra en los informes que presentamos ante la SEC. Debe leer e interpretar cualquier declaración prospectiva junto con los informes que presentamos a la SEC. Los resultados pasados pueden no ser indicativos de resultados futuros. Los distintos tipos de inversiones implican diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, no debe asumirse que el rendimiento futuro de una inversión o estrategia de inversión específica será rentable o igualará el nivel o los niveles de rendimiento indicados correspondientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Consultas de los medios

Jonathan Freedman (212) 284-2300



MediaContact@Jefferies.com