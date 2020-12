Jeff Gerson, el superviviente de Covid que rastreó a los trabajadores de salud que le salvaron la vida

Jeff Gerson, es el ciudadano estadounidense que tras sobrevivir al coronavirus se dedicó a la tarea de rastrear a los trabajadores de salud que le salvaron la vida.

Su labor tardó varios meses, pero es el fruto de su primer pensamiento una vez que despertó del coma que duró más de un mes, y el cual consistía en agradecer a la entrega del personal que lo acompañó en su lucha.

Jeff Gerson de 45 años de edad llegó un 18 de marzo al hospital Langone Tisch de la Universidad de New York con dificultades para respirar.

Tos incontrolable y fiebre de 103 grados, eran los síntomas que alertaban al personal del centro de salud. Una vez realizados los estudios se confirmó que era positivo de coronavirus.

Su batalla no fue fácil, pero tenía a 116 ‘ángeles’ que le ayudaron a recuperarse del contagio y a quienes pasó cinco meses localizándolos para agradecerles.

‘Me siento tremendamente agradecido y afortunado. La historia, si la hay, no es necesariamente que sobreviví, sino que estas personas me salvaron la vida’, dijo Jeff Gerson sobre los profesionales que se tomaron la tarea de cuidarlo durante su batalla.

Agregó que sintió la necesidad de agradecerles, ‘encontrarlos por nombres’ y escribirles una carta por correo electrónico, la cual fue enviada a un administrador del hospital, quien se lo pasó a los 116 profesionales.

“Si está recibiendo esta carta, es porque me he dado cuenta de que usted participó en salvar mi vida. Es sólo después de mucho esfuerzo por mi parte para encontrar sus nombres que me daría cuenta de cuántos de ustedes había en mi equipo de atención”, cita la carta a sus héroes.

Jeff Gerson, logró dar con cada uno usando tres métodos: la aplicación MyChart, una enfermera le ayudó con 60 nombres y revisó los informes de seguros para ver nombres relacionados con sus reclamos de seguro.

Sobre su recuperación, el superviviente indicó que una vez despertó de su coma se dio cuenta que el mundo no era el mismo.

Uno de los médicos del ciudadano, Luis Angel, aseveró que el paciente estaba muy enfermo cuando ingresó al hospital.

‘Tuvimos que mantenerlo bajo una sedación muy profunda de manera que no pudiera recordar nada durante al menos dos o tres semanas hasta que sus pulmones comenzaron a recuperarse con el tiempo’, apuntó.