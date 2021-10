Jefe de la NASA: En un universo tan grande tiene que haber vida en otros planetas

EEUU.- El jefe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Bill Nelson, es de la opinión que en un universo tan grande tiene que existir vida en otros planetas, abriendo un debate sobre el polémico tema.

Sus declaraciones han generado una ola de comentarios, unos esgrimiendo a la NASA por mentir sobre la información que tienen sobre la existencia de vida en otros planetas y otros cuestionándolos por desinformar sobre la supuesta existencia de vida.

“Mi opinión personal es que el universo es tan grande, y ahora incluso hay teorías de que podría haber otros universos”, dijo el jefe de la NASA sobre la existen de vida en otros planetas.

Al respecto, agregó que con la grandeza de nuestra galaxia es imposible creer que solo la tierra albergue vida y existan civilizaciones.

“¿Quién soy yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar donde existe una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?”, acotó el experto.

Desde hace algunos meses la existencia de vida en otros planetas ha sido tema de análisis, específicamente por el estudio de los avistamientos de seres extraterrestres.

“¿Hay otros planetas como la Tierra por ahí? Ciertamente, creo que sí, porque el universo es tan grande”, agregó el jefe de la NASA.

Además, recordó que la institución está enfocada en la búsqueda de vida extraterrestre; ejemplificando la exploración de Marte.

Desde el 2004, pilotos estadounidenses han reportado el avistamiento de 300 objetos voladores no identificados.

Lo dicho por el jefe de la NASA coincide con las revelaciones hechas por el exjefe de seguridad espacial de Israel, Haim Eshed, sobre la extraterrestre.

‘Los objetos voladores no identificados (ovni) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista’, dijo el israelí.