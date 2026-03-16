La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Aunque continuará desempeñando sus funciones mientras recibe tratamiento, según informó la propia funcionaria.

Wiles, de 68 años, dio a conocer el diagnóstico esta semana. Además, aseguró que seguirá trabajando con normalidad durante el proceso médico. En un mensaje público señaló que millones de mujeres enfrentan esta enfermedad y continúan con sus responsabilidades familiares y laborales. Asimismo, destacó la fortaleza con la que muchas atraviesan esta situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a su colaboradora cercana y afirmó que su pronóstico es “excelente”. También destacó que Wiles continuará desempeñando sus funciones en la Casa Blanca durante el tratamiento.

Wiles es una figura clave dentro del equipo político de Trump y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete. A lo largo de su carrera ha trabajado durante décadas como estratega política. También fue una de las principales asesoras del mandatario desde sus campañas electorales.

El anuncio se produce en un momento de intensa actividad política en Estados Unidos, marcado por tensiones internacionales, debates económicos y la preparación de las próximas elecciones legislativas.

De acuerdo con la American Cancer Society, cada año más de 300.000 mujeres en Estados Unidos son diagnosticadas con cáncer de mama. Cuando se detecta en etapas tempranas, el tratamiento suele incluir cirugía. En algunos casos, también se emplean radioterapia u otras terapias para prevenir la reaparición de la enfermedad.

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