JD y Usha Vance esperan su cuarto hijo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, Usha Vance, anunciaron este martes que están esperando a su cuarto hijo, un niño que nacerá en verano, previsiblemente a finales de julio. La pareja compartió la noticia en un comunicado conjunto publicado en Instagram, asegurando que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud: “Usha y el bebé están bien, y estamos deseando darle la bienvenida a finales de julio”.

En el mensaje, los Vance expresaron su agradecimiento a los médicos militares que cuidan de manera excelente a la familia y al personal que facilita su labor mientras disfrutan de la vida con sus hijos. La pareja ya comparte tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel. JD Vance tiene 41 años, mientras que Usha es un año menor.

La Casa Blanca celebró la noticia con un comentario en redes sociales: “¡La administración más pro familia de la historia! ¡FELICIDADES!”.