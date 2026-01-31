Jay-Z es mencionado en archivos filtrados del caso Epstein

El reconocido rapero Jay-Z fue mencionado en los recién publicados archivos del caso Epstein, según destacaron varios medios de comunicación.

Estos documentos, que investigan la red de abuso y tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein, incluyen el nombre del artista junto al de otras figuras conocidas, lo que ha provocado gran revuelo mediático y social.

Los archivos, publicados por la justicia estadounidense no acusan formalmente a Jay-Z ni señalan algún delito concreto, pero sí conforman una lista de personas mencionadas en los reportes que forman parte de la investigación.

Celebridades bajo escrutinio en los archivos Epstein

Además de Jay-Z, otros nombres destacados que aparecen en los documentos filtrados son el productor de cine Harvey Weinstein y el rapero Pusha T.

Estos hallazgos han hecho que la atención pública se centre nuevamente en las conexiones entre personalidades del entretenimiento y figuras involucradas en el caso Epstein.

Las autoridades aclararon que la presencia de nombres en estos reportes no implica necesariamente actos ilícitos, sino que forman parte de los testimonios y registros recogidos por el FBI durante el extenso proceso de investigación.

Sin embargo, la noticia ya generó diversas especulaciones y discusiones sobre el alcance de la red de Epstein y sus relaciones con el mundo del espectáculo.

Este tipo de revelaciones suelen reavivar el interés global sobre la magnitud del escándalo Epstein y las potenciales ramificaciones para figuras públicas internacionales.