Javier Milei se reúne con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski

El presidente de Argentina Javier Milei, tras su asunción ,se reunió este domingo su homólogo el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, una de las visitas más distintivas durante la toma de posesión del libertario.

Antes de que Milei diera su primer discurso como presidente de Argentina, el libertario se acercó al mandatario ucraniano y ambos se fundieron en un fuerte abrazó que ha convertido en tendencia en las redes. Muchos usuarios presagian que entre ambas naciones existirá una buena relación diplomática.

Por medio de su cuenta de X, Zelenski compartió: “Buenos Aires. Me reuní con Javier Milei y lo felicité por su investidura oficial como presidente de Argentina”.

I also held a bilateral meeting with @JMilei.

Today, the streets and squares of Buenos Aires are filled with the word “freedom”, “libertad”.

Freedom is what unites us, Ukraine and Argentina. We truly cherish it, protect it, and stand ready to strengthen it together.

🇺🇦🇦🇷 pic.twitter.com/u0I8F1x1Qm

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023