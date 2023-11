Jared Leto escala el Empire State Building

El actor y cantante de 51 años, Jared Leto, originario de Luisiana, Estados Unidos, desafió las alturas el 8 de noviembre al escalar el emblemático Empire State Building en Nueva York. La hazaña no solo cumplió uno de sus desafíos pendientes, sino que también sirvió como estrategia para promover la próxima gira de su banda, Thirty Seconds to Mars.

El video de Leto ascendiendo por la fachada del icónico rascacielos se volvió viral, captando la atención del público. El ganador del Oscar compartió que, de joven, aspiraba a ser artista, y Nueva York representaba el epicentro para realizar ese sueño, siendo el Empire State Building el símbolo que lo inspiraba. Leto subió del piso 86 al 104 en aproximadamente 20 minutos, alcanzando los casi 400 metros de altura del edificio.

A pesar de las esquinas afiladas del edificio que dejaron su mano izquierda ensangrentada, Leto restó importancia a la situación. En una publicación en Instagram, donde cuenta con 11,5 millones de seguidores, explicó su amor por la escalada como una forma de liberarse de las presiones de la vida. Se convirtió así en la primera persona en escalar legalmente hasta la cima del Empire State Building.

En el video, Leto narró la fascinación que ha tenido desde la infancia por el edificio y su significado como símbolo de las posibilidades de la vida. Posteriormente, compartió las fechas y ciudades de la gira de Thirty Seconds to Mars en 2024, acompañado de un adelanto musical filmado en la cima del rascacielos, donde también su hermano, el baterista del grupo, ofreció un pequeño concierto. La publicación en redes sociales concluyó con Leto expresando que su nuevo álbum, “It’s The End of The World but is a Beautiful Day”, trata sobre seguir los sueños y enfrentar lo aparentemente imposible, como escalar el Empire State Building y recorrer el mundo con su hermano.