Japón impulsa el alquiler de abuelas para tareas del hogar y apoyo emocional

En Japón, donde el costo de vida continúa en aumento y las pensiones muchas veces no alcanzan para cubrir los gastos básicos, un número creciente de personas mayores busca mantenerse activas y generar ingresos adicionales. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Japón, más de 9,3 millones de personas mayores de 65 años siguen trabajando, lo que representa aproximadamente una de cada cuatro personas en esa franja etaria.

A partir de esta realidad, ha surgido una iniciativa inusual pero significativa: OK Obaachan, un servicio que permite “alquilar” abuelas por hora. Por una tarifa de 3,300 yenes (unos 22 dólares) para cubrir el transporte y una tarifa adicional de 3,300 yenes por hora, los usuarios pueden contratar a mujeres de entre 60 y 94 años para diversas tareas, desde cocinar y cuidar niños hasta brindar apoyo emocional o incluso mediar en conflictos familiares.

El servicio, impulsado por la empresa Client Partners, busca revalorizar las habilidades y experiencias de mujeres mayores, considerándolas un recurso humano valioso. Las “abuelas de alquiler” ofrecen una amplia gama de capacidades que incluyen labores del hogar, escucha activa, caligrafía artística, conocimientos históricos y asesoría personal.

Entre las solicitudes más comunes se encuentran clases de cocina tradicional, acompañamiento en situaciones difíciles como rupturas amorosas o salidas del clóset, y apoyo en la elaboración de trabajos académicos sobre la evolución social de Japón. Incluso se han reportado casos donde las abuelas han sido contratadas simplemente para brindar consuelo o una conversación cálida.

El proyecto ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos lo consideran una idea brillante y reconfortante, otros expresan preocupación por la salud y bienestar de las trabajadoras mayores. “Me gusta la idea, a veces es útil recibir consejos de alguien ajeno”, comentó un usuario. Otro expresó: “Deberían tener un pago extra si van a una ruptura amorosa, eso es trabajo pesado”.

Cabe destacar que OK Obaachan es parte de una red más amplia de servicios de alquiler de personas operados por Client Partners, una empresa que se autodenomina como “compañía de mantenimiento solo para mujeres”. Además de abuelas, también ofrecen amigas o familiares sustitutas, todas mujeres. Para quienes buscan una figura masculina, existen otros servicios como Ossan Rental, donde se pueden contratar hombres de mediana edad, incluyendo abuelos reales, que se han convertido en algunos de los perfiles más solicitados.

En una sociedad que envejece rápidamente y donde el aislamiento es un problema creciente, propuestas como estas abren nuevas formas de conexión y utilidad social para los adultos mayores, mientras responden a las necesidades emocionales y prácticas de las generaciones más jóvenes.