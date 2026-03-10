Japón aprueba innovadores tratamientos con células madre para párkinson y enfermedades cardíacas

El gobierno de Japón aprobó nuevos tratamientos innovadores con células madre para enfermedades como el Párkinson y la insuficiencia cardíaca grave. Estos tratamientos podrían estar disponibles para pacientes en los próximos meses.

La farmacéutica Sumitomo Pharma recibió autorización para fabricar y comercializar Amchepry. Esta terapia consiste en trasplantar células madre al cerebro. El objetivo es mejorar la función neurológica en personas con párkinson.

Además, el Ministerio de Salud japonés aprobó ReHeart, un tratamiento desarrollado por la empresa médica Cuorips. Este tratamiento utiliza láminas de músculo cardíaco para estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos. Así, ayuda a recuperar la función del corazón en pacientes con insuficiencia cardíaca severa.

Según reportes de medios locales, ambos tratamientos podrían comenzar a comercializarse a mediados de este año. De concretarse, la terapia para el párkinson sería el primer producto médico disponible en el mundo basado en células madre pluripotentes inducidas (iPS). Esta es una tecnología que permite reprogramar células adultas para regenerar tejidos dañados.

