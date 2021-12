James Franco admitio las acusaciones de abuso sexual

El actor estadounidense, James Franco asumió las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra en una entrevista de podcast publicada el jueves y aseguró que es adicto al sexo, lo que marca la primera vez que el actor de 43 años habla públicamente sobre ello en casi cuatro años.

“En ese silencio, en el vacío de mi voz, ahora mi familia y amigos han tenido que responder por mí”, le dijo al presentador de podcast Jess Cagle.”Y no creo que eso sea correcto. No quiero que nadie tenga que responder por mí”.

En 2018, poco después de que Franco aceptara un Globo de Oro con un broche de Time’s Up, la organización sin fines de lucro que apoya a las víctimas de acoso sexual, Los Angeles Times informó que cinco mujeres habían acusado a Franco de comportamiento “inapropiado o de explotación sexual“.

Al año siguiente, las actrices Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal demandaron a Franco, sus dos socios comerciales y su productora por la presunta explotación sexual de mujeres que asistieron a sus clases de actuación .

El abogado de Franco negó las acusaciones y afirmó que “ya habían sido desacreditadas”.

La demanda llegó a un acuerdo a principios de este año, en la cual Franco pagó a las actrices 2,2 millones de dólares.

En un comunicado, los abogados que representan a las actrices escribieron que “además de ser ciego sobre las dinámicas de poder, Franco es completamente insensible y aparentemente todavía no le importa el inmenso dolor y sufrimiento por el que hizo pasar a sus víctimas”.

En el episodio de casi una hora de “The Jess Cagle Podcast”, grabado a principios de este mes de Diciembre, Franco declaró que se había acostado con algunos de sus estudiantes en Studio 4.

Negó que estuviera creando un medio como lo es Studio 4 con el objetivo para la explotación sexual, como se le acusó de hacer en su calidad de maestro, pero dijo que no tuvo en cuenta el desequilibrio de poder.

“Mira, lo admito, me acosté con estudiantes. No me acosté con nadie en esa clase en particular “, dijo sobre la clase magistral de Escenas de sexo descrita por el Times,” pero durante el curso de mi enseñanza, me acosté con los estudiantes. Y eso estuvo mal. Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela. … No fue un plan maestro de mi parte “. Mencionó Franco

Studio 4, estaba ubicado en Nueva York y Los Ángeles, cerró unos meses antes de que se publicará el informe del Times.

Franco dijo que abrió la escuela en 2014 después de tomar nota de lo costosa que era la matrícula para los programas de posgrado de cine en los que enseñaba.

Antiguos alumnos de Studio 4 han dicho que a menudo se les exigía desnudez, Franco dijo en el podcast que no estaba al tanto de ningún requisito de desnudez.

También afirmó que el nombre de su clase de Escenas de sexo no indicaba lo que realmente enseñó, sino que era un “título provocativo” para una clase que exploraba las citas y las relaciones modernas.