"Jamás conocía a Jeffrey Epstein", asegura Hillary Clinton 

Hillary Clinton negó los vínculos con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de cometer tráfico sexual y otros delitos.

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos y exprimera dama de EEUU aclaró que “jamás” conoció a Epstein. Esto lo hizo en respuesta a los rumores y reportes que surgieron luego de nuevas revelaciones en los tribunales estadounidenses.

"No sé cuántas veces tuve que decir que no conozco a Jeffrey Epstein. Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas", dijo Clinton sobre la filtración de nuevos documentos.

El nombre de Clinton apareció mencionado en documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Esto generó especulación en medios y redes sociales, pues temían una posible conexión.

Ante esta situación, la excandidata presidencial detalló ante medios internacionales que nunca tuvo contacto con Epstein ni participó en reuniones, eventos o actividades vinculadas a él.

¿Por qué surge de nuevo el tema de Jeffrey Epstein?

El caso Epstein regresó al ojo público tras la publicación de nuevos registros y testimonios judiciales que involucran a importantes figuras políticas y sociales.

Sin embargo, Hillary Clinton fue categórica: “Jamás lo he conocido”, enfatizó. Además, defendió la transparencia de su gestión pública y privada.

Por su parte, expertos en Estados Unidos señalan que la controversia en torno a Epstein sigue salpicando a personalidades influyentes. Esto genera debates sobre corrupción e impunidad.

Las declaraciones de Clinton buscan zanjar los rumores y evitar mayor desinformación respecto a su persona y carrera política.