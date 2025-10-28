Jamaica siente la fuerza "aterradora" del huracán Melissa 

El rugido del huracán Melissa ha conmovido a las redes sociales tras la difusión de un video viral que capta el estremecedor sonido de la tormenta al tocar tierra en costas centroamericanas.

Este fenómeno natural, conocido por su intensidad, fue documentado por residentes que lograron grabar el momento exacto en que el rugido del huracán Melissa se volvía ensordecedor, dejando testimonio del poder de la naturaleza.

El video, que se ha compartido ampliamente en distintas plataformas digitales, deja ver cómo la fuerza del viento y la lluvia generaron un estruendo que, según testigos, parecía “un gigante rugiendo”.

Tal fue el impacto del sonido que muchas personas en línea compararon el fenómeno con el paso de un tren, resaltando la magnitud de la tormenta sonora.

Así fue el momento en que el huracán Melissa estremeció a la comunidad

El fenómeno dejó no solo daños materiales, sino también un fuerte impacto psicológico en las familias afectadas.

Especialistas señalan que el sonido de un huracán puede resultar tan intimidante como el evento mismo, generando estrés e incertidumbre en la población que lo vive de cerca.

El video viral del huracán Melissa es ejemplo del poder comunicativo de las redes sociales, permitiendo que personas de otros países sean testigos de la crudeza y el ruido de este tipo de tormentas.