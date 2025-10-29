Jamaica es declarada "zona de desastre" tras el paso del huracán Melissa 

El gobierno de Jamaica declaró al país como zona de desastre tras el devastador paso del huracán Melissa, que dejó a miles de personas afectadas y causó graves daños en infraestructuras clave.
El fenómeno climático impactó la isla con fuertes vientos y lluvias torrenciales, provocando inundaciones, cortes de energía y el colapso de viviendas en diversas comunidades.
La decisión oficial de declarar Jamaica en estado de emergencia busca agilizar la respuesta humanitaria y la distribución de recursos esenciales.
A su paso, el huracán Melissa también tocó tierra en Cuba como una tormenta de categoría 3, elevando la alerta en la región del Caribe.
Las autoridades reportaron daños en plantaciones, destrucción de carreteras y problemas en el suministro de agua potable tanto en Jamaica como en Cuba, complicando las labores de rescate y asistencia.
Se reporta la evacuación de cientos de familias y la suspensión temporal de servicios básicos.
Respuesta internacional y recuperación
La magnitud del desastre llevó a la comunidad internacional a movilizar ayuda para Jamaica. Organizaciones de apoyo y países vecinos están enviando recursos para contribuir con la reconstrucción y apoyar a las familias afectadas.
El gobierno jamaicano ha pedido a la población mantener la calma y colaborar con las autoridades en el proceso de recuperación.
🇯🇲 | Un funcionario informó que el huracán Melissa provocó daños considerables en cuatro hospitales clave de Jamaica. pic.twitter.com/EhTNq2yQEi
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 28, 2025