Jam City, Inc. lanzó Disney Magic Match 3D a escala mundial

Relájese con rompecabezas 3D táctiles en este juego mágico y encantador para móviles

CULVER CITY, California--(BUSINESS WIRE)--El estudio líder en entretenimiento para dispositivos móviles Jam City anunció hoy el lanzamiento a nivel mundial de Disney Magic Match 3D, un nuevo juego casual y encantador desarrollado en colaboración con Disney y Pixar Games. Ya está disponible para descargar en iOS y Android: Disney Magic Match 3D nos devuelve la alegre nostalgia de Disney y de Pixar mediante desafíos de colección y clasificación en un juego de rompecabezas 3D.









En Disney Magic Match 3D, los jugadores están invitados a restaurar el orden en el encantado Book of Magic (Libro de la Magia), cuyo misterio se ha desordenado y los objetos icónicos de Disney y Pixar se encuentran desordenados en sus páginas. Los jugadores deben emparejar objetos encantados, organizar el desorden encantador y redescubrir la alegría al reacomodar el Libro de la Magia, avanzando cómodamente de nivel a nivel.

Con un estilo artístico vibrante, táctil y con personajes entrañables, el juego ofrece un paisaje sonoro calmante e inspirador, basado en contenido tipo ASMR y lo-fi. Disney Magic Match 3D fue creado por el equipo de desarrollo de escala global a cargo del popular Disney Emoji Blitz, lo que aporta décadas de experiencia en desarrollo de juegos. Más que un simple rompecabezas, es un escape relajante y consciente que refuerza la reputación de Jam City, creadores de varios de los juegos casuales más apreciados del mundo.

"Disney Magic Match 3D fue diseñado para ofrecer una experiencia alegre y relajante", dijo Josh Yguado, cofundador y director ejecutivo de Jam City. "Al trabajar con Disney, hemos creado un juego reconfortante que permite a los jugadores reconectarse y relajarse con las historias y personajes que aman, disfrutando de la magia alegre y nostálgica que hace que Disney y Pixar sean tan atemporales".

"Disney Magic Match 3D es una propuesta encantadora y novedosa en el género de rompecabezas casual que seguramente deleitará a los fans de Disney y de Pixar", comentó Luigi Priore, vicepresidente y director general de Disney & Pixar Games. "El equipo de Jam City ha logrado combinar esta nueva expresión de nuestros personajes y mundos con una táctica de juego acogedora y atractiva".

Los jugadores pueden ver el tráiler oficial y descargar el juego hoy mismo en la App Store y en Google Play. Para mantenerse al tanto de nuevas funciones y eventos, siga a Disney Magic Match 3D en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.

Características de Disney Magic Match 3D:

Una historia encantadora: Adéntrese en el Libro de la Magia, un libro vivo cuya magia ha sido desordenada y los personajes, historias y objetos de Disney y Pixar se encuentran esparcidos. ¡Empareje los objetos encantados para restaurar el orden del libro!

Adéntrese en el Libro de la Magia, un libro vivo cuya magia ha sido desordenada y los personajes, historias y objetos de Disney y Pixar se encuentran esparcidos. ¡Empareje los objetos encantados para restaurar el orden del libro! Rompecabezas 3D encantadores: Coleccione y organice rompecabezas 3D inmersos en la nostalgia de Disney para una experiencia relajante.

Coleccione y organice rompecabezas 3D inmersos en la nostalgia de Disney para una experiencia relajante. Clásicos de Disney: Interactúe con más de 12 franquicias icónicas de Disney y Pixar desde el lanzamiento —entre ellas, Cenicienta, Encanto, Moana, Toy Story, Blanca Nieves, Aladdín y Disney Parks — con nuevas incorporaciones cada mes.

Interactúe con más de 12 franquicias icónicas de Disney y Pixar desde el lanzamiento —entre ellas, y — con nuevas incorporaciones cada mes. Objetos icónicos: Encuentra y colecciona cientos de objetos queridos de Disney y Pixar, desde la zapatilla de cristal hasta el sombrero de Woody, e incluso clásicos de Disney Parks como la pata de pavo.

Encuentra y colecciona cientos de objetos queridos de Disney y Pixar, desde la zapatilla de cristal hasta el sombrero de Woody, e incluso clásicos de Disney Parks como la pata de pavo. Eventos de colección de tarjetas Magic Moments (Momentos Mágicos): Coleccione tarjetas de escenas temáticas de películas que capturan momentos y canciones, como “Nuestro huésped” de La Bella y la Bestia y "Un mundo ideal" de Aladdín de Disney, para conseguir adorables personajes coleccionables en 3D.

Coleccione tarjetas de escenas temáticas de películas que capturan momentos y canciones, como “Nuestro huésped” de y "Un mundo ideal" de de Disney, para conseguir adorables personajes coleccionables en 3D. Magic Minis: Juegue en los eventos de colección de tarjetas para desbloquear y coleccionar personajes únicos y adorables en 3D. Los nuevos personajes estarán disponibles cada mes.

Juegue en los eventos de colección de tarjetas para desbloquear y coleccionar personajes únicos y adorables en 3D. Los nuevos personajes estarán disponibles cada mes. Niveles encantados: Descubre objetos y momentos de la historia que profundizan la conexión con los cuentos más maravillosos de Disney y Pixar.

Descubre objetos y momentos de la historia que profundizan la conexión con los cuentos más maravillosos de Disney y Pixar. Experiencia inmersiva: Visuales elegantes, hápticos de alta calidad y un audio potente crean un mundo cálido y pulido para una práctica de juego relajante.

Acerca de Jam City, Inc.

Jam City es un estudio líder en entretenimiento para móviles con un historial comprobado en la creación de algunos de los juegos casuales y narrativos más apreciados del mundo. Su fuerza creativa está detrás de títulos premiados y favoritos de los fans como Harry Potter: Hogwarts Mystery, Cookie Jam y Panda Pop. Jam City desarrolla juegos atractivos, pulidos y dinámicos que se convierten en parte duradera de la vida de los jugadores. La compañía tiene su sede en Los Ángeles y cuenta con una red global de estudios y talento en Los Ángeles (HQ), Burbank, Cedar Falls, San Diego, San Francisco y, a nivel internacional, en Berlín, Buenos Aires, Montevideo y Toronto. Para obtener más información, visite www.jamcity.com.

