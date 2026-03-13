El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este viernes a terapia intensiva en un hospital de Brasilia tras presentar complicaciones de salud mientras estaba en prisión. Según el hospital DF Star, compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro, Bolsonaro, de 70 años, presentó fiebre alta. Además, tuvo caída de saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

El exmandatario, condenado a 27 años de prisión por golpismo, fue diagnosticado con bronconeumonía bacteriana bilateral y recibe tratamiento con antibióticos intravenosos. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, informó en redes que su padre se sintió mal al despertar.

Otro de sus hijos indicó que Bolsonaro presentó vómitos y escalofríos durante la madrugada. La Policía Militar, responsable de la penitenciaría, confirmó el traslado y señaló que el equipo médico proporcionará información adicional sobre su estado.

Las autoridades y familiares han solicitado oraciones para que la condición del expresidente no se agrave.

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