Jaime Bayly dice que las mujeres que se identifican con Shakira están despechadas

El conocido escritor Jaime Bayly se refirió al éxito musical de Shakira, indicando que las mujeres que se identifican con ella están despechadas.

Bayly, quien es reconocido a nivel internacional por sus polémicos comentarios, aseguró que es amigo de Shakira y que en varias ocasiones ha visitado su residencia.

El escritor detalló que, aunque no conoce a Pique y que apoya a la cantante colombiana, a quien llamó su “amiga”, no puede negar que actuó despechada.

Jaime Bayly calificó a la canción como vulgar, poco elegante para una mujer como Shakira, pero reconoció que justo por eso es que se ha convertido en todo un éxito.

“Desde el punto de vista artístico, la canción no es elegante: es vulgar. Si me hubiera pedido consejo le habría dicho: No todavía, no tan pronto”, dijo en su programa el escritor.

Esgrimió los insultos, los cuales quedarán marcados y él siempre será el padre de sus hijos.

“No porque Piqué se haya enamorado de otra mujer, eso lo convierte en un sujeto despreciable que debemos odiar”, agregó Jaime Bayly generando nuevamente polémica.

Los que defienden a la cantante no dejaron esperar su respuesta, ya que se sienten ofendidos porque califica la canción como vulgar y despechada.

Además, que indica que su amiga Shakira actuó de forma vengativa y feroz en contra de su expareja. “Una canción de éxito formidable, con 50 millones de personas que ya han visto la canción. Tal como me informó una de mis fuentes, se trata de principalmente mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira”.

Los comentarios del escritor son todo un escándalo. Para Jaime Bayly las mujeres se sienten identificadas porque habla de ellas. “Hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”.