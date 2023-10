Jada Pinkett Smith confiesa que revelar su separación de Will Smith “le quitó un peso de encima”

Jada Pinkett Smith ha hablado abiertamente sobre su separación de Will Smith al revelar que se “quitó un peso de encima” tras hacerlo público después de siete años.

La actriz reveló por primera vez la noticia de su separación durante una entrevista en Hoda Kotb de NBC la semana pasada, donde también habló de su nuevo libro de memorias “Worthy” que detalla los numerosos chismes sobre su matrimonio.

No obstante, recientemente contó a The Associated Press, que confesar el secreto sobre su separación que ocultó durante siete años, la hizo sentirse liberada.

Además, reveló que, inicialmente, consideró la posibilidad de abandonar el proyecto de su libro debido a la controversia que rodea su relación con Will Smith. Sin embargo, después del incidente en los premios Óscar, donde Will Smith abofeteó a Chris Rock en vivo por un comentario sobre su calvicie, Pinkett Smith se sintió impulsada a abordar estos temas en su libro.

Aunque la dinámica de la relación de los Smith puede resultar confusa, ya que técnicamente siguen casados, pero han estado viviendo vidas separadas durante años, y el divorcio no es una opción sobre la mesa, Pinkett Smith enfatizó en que están trabajando juntos para encontrar una solución a su situación actual.

“Nos amamos, estamos averiguando ahora mismo cómo será eso para nosotros. Pero no nos podemos separar. No hay un ‘nos vamos a divorciar'”, afirmó.

Asimismo, la actriz insistió en que no está dispuesta a rendirse en su relación y que están comprometidos en trabajar juntos para encontrar una curación profunda.

Para promocionar su libro, la actriz realizará una gira llamada “Our Worthy Journey” que incluirá 13 ciudades, entre ellas Londres, Abu Dhabi y Dubai.