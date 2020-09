Jacob Blake desde el hospital: ‘Duele respirar’

El afroamericano atacado a disparos por un policía, Jacob Blake, envió un mensaje de reflexión desde el hospital donde se encuentra interno con serios daños que lo mantienen inmovilizado de la cintura para abajo.

“Tu vida, y no solo tu vida, tus piernas, algo que necesitas para moverte, para avanzar en la vida, te la pueden quitar así”, dijo al chasquear los dedos la víctima de abuso policial y racimo.

Jacob Blake, vestido con una bata verde y hablando desde su cama de hospital, se dirigió a cientos de personas que exigen justicia y se unen al movimiento en contra del racismo y el abuso de los agentes.

El video del afroamericano detallando su dolor al indicar que le duele hasta respirar fue publicado por su abogado Ben Crump, en su cuenta de Twitter.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020