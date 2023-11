Jack y Laura Dangermond galardonados con el premio “Goal 17 Innovation in Partnership Award”

Fundadores de Esri reconocidos por la Fundación de las Naciones Unidas por la tecnología innovadora de mapeo que contribuye al bien mundial

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–En 1969, Jack y Laura Dangermond fundaron Esri, conocido en ese momento como el Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales (Environmental Systems Research Institute), pionero en el uso de mapas y software analítico para mejorar el mundo. En la actualidad, Esri es líder a nivel mundial en la tecnología del sistema de información geográfica (geographic information system, GIS), y los Dangermond han trabajado durante años para fomentar asociaciones globales para el desarrollo sostenible. En reconocimiento a este compromiso continuo, Jack y Laura Dangermond fueron galardonados recientemente con el premio “Global 17 Innovation in Partnership Award” (Premio Innovación en Alianza hacia el Objetivo Global 17) de la Fundación de las Naciones Unidas.









“Este reconocimiento realmente es fruto del trabajo de miles de personas en Esri y de nuestros usuarios de todo el mundo que están utilizando el software GIS y están impulsando el desarrollo del GIS en muchos campos, entre los que se incluye el desarrollo sostenible”, expresó Jack Dangermond, presidente de Esri. “La tarea de lograr el desarrollo sostenible es el trabajo más complejo y difícil que ha experimentado el mundo. Nos sentimos realmente honrados de recibir este premio y hemos sido afortunados de colaborar con diferentes personas de todo el mundo, mientas nos esforzamos por crear un futuro sostenible”.

En los Premios al Liderazgo Global “We the Peoples” de la Fundación de las Naciones Unidas del 16 de noviembre de 2023, a los Dangermond se les otorgó el premio “Goal 17 Innovation in Partnership Award” en reconocimiento por sus esfuerzos en el desarrollo de la tecnología de mapeo para identificar y abordar los problemas globales, tales como desigualdad racial y comportamientos de las especies en peligro.

El evento anual de la Fundación de las Naciones Unidas reconoce a las personas extraordinarias y a las organizaciones que marcan una diferencia. Los premios “We the Peoples”, que reciben el nombre por las palabras inspiradoras de inauguración de la Carta de las Naciones Unidas, reconocen a los líderes innovadores y héroes olvidados cuyos logros han provocado impactos mensurables en trazar una dirección hace un mundo mejor para todos.

Entre los homenajeados de 2023 se encuentran: La Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed; fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Gro Intelligence, Sara Menker; fotógrafa y artista residente intencionada de Sierra Leona, Hickmatu Leigh; presidente y director ejecutivo de SC Johnson, Dr. Fisk Johnson; y Martin Griffiths, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) de las Naciones Unidas; y Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y sus equipos.

Durante 25 años, la Fundación de las Naciones Unidas ha generado innovaciones y asociaciones novedosas para apoyar a las Naciones Unidas y ayudar a resolver problemas globales a escala. Como organización benéfica independiente, la Fundación fue creada para trabajar de manera estrecha con las Naciones Unidas para abordar los mayores desafíos de la humanidad e impulsar el progreso global. Obtenga más información en unfoundation.org/event/we-the-peoples-2023/.

