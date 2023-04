Jack y Laura Dangermond galardonados con el Conservation Visionary Award

Los fundadores de Esri reciben el reconocimiento de la International Land Conservation Network por su labor medioambiental

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–En diciembre de 2022, Estados Unidos se unió a una coalición internacional comprometida a preservar el 30 % de las tierras y océanos del planeta para 2030, una iniciativa conocida como 30 by 30. La tecnología cartográfica es una de las principales herramientas para lograr este objetivo, ya que se trata de una cuestión intrínsecamente geográfica. Esri, líder mundial en inteligencia de localización, ha estado a la vanguardia de la aplicación de mapas y análisis a la conservación desde su creación. Una de las misiones clave de sus fundadores, Jack y Laura Dangermond, ha sido comprender la conexión entre los seres humanos y el planeta para ayudar a construir un mundo más sostenible. En reconocimiento a su labor, la International Land Conservation Network (ILCN) ha concedido a Jack y Laura Dangermond el Conservation Visionary Award.

“Siempre nos ha apasionado proteger el mundo natural, y este premio es un honor increíble para nosotros”, afirmó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Esperamos que nuestro trabajo inspire y motive a particulares y otras organizaciones a buscar oportunidades similares para conservar las zonas naturales que quedan y que son importantes para la salud de nuestro planeta, especialmente ahora que nos embarcamos en el ambicioso objetivo de proteger un tercio de las tierras y los océanos del planeta”.

Jack y Laura Dangermond fundaron Esri en Redlands, California, en 1969, y ahora es la principal empresa de software de sistemas de información geográfica (SIG) del mundo. Esri ha apoyado los esfuerzos medioambientales ofreciendo acceso a bajo coste a software, contenidos y recursos a través de su Programa para organizaciones sin fines de lucro. La empresa también ha donado o prometido más de 1.000 millones de dólares en software gratuito de Esri a escuelas y organizaciones medioambientales.

Además del apoyo de la empresa, los Dangermond crearon personalmente la Reserva Jack y Laura en Point Conception, California, en 2017. Su donación de 165 millones de dólares a The Nature Conservancy ayudó a proteger 24 000 acres de tierras de la costa central de California. En la actualidad, la organización está está construyendo un gemelo digital de la reserva disponible en línea, y empoderando a los investigadores para estudiar la reserva desde cualquier parte del mundo.

La ILCN conecta a organizaciones cívicas y privadas de todo el mundo para acelerar la protección y reforzar la gestión de la tierra y los recursos naturales. El Conservation Visionary Award de la organización honra a individuos que han hecho contribuciones sobresalientes al campo de la conservación. Entre los galardonados más recientes figuran el Ministro de Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena; el Director de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Humberto Delgado Rosa; y el Director de Conservación de la Fundación Catalunya al Pedrera, Miquel Rafa Fornieles.

El premio de los Dangermond se entregó a Jack y Laura en la Cumbre de geodiseño de Esri de 2023.

