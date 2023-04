Jack Dangermond recibe el título honorario de Doctor en Ciencia de la Universidad de Hong Kong

El fundador y presidente de Esri obtiene el galardón más alto de la universidad más antigua de la región

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Fundada en 1911 con un fuerte perfil científico, la Universidad de Hong Kong es la institución de educación superior más antigua de la región. En 1916, se realizó la primera congregación de la universidad, donde se otorgaron títulos honorarios a cinco personas. El título honorario es el galardón más alto que puede conferirse, y también es una de las tradiciones más antiguas y entrañables que pueden recibir individuos que han realizado contribuciones significativas o valiosas al mundo, al mundo académico, a Hong Kong o a la universidad. En la congregación 209, que se llevó a cabo este año, la universidad otorgó un título honoris causa de Doctor en Ciencia a Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri, el líder mundial en el mercado en sistemas de información geográfica (GIS) e inteligencia de ubicación.





Después de formarse como arquitecto paisajista, Dangermond fundó Esri con su esposa Laura en 1969 con la visión de que el análisis geográfico y el mapeo por computadora podían ayudar a diseñar un futuro mejor. Esa visión ha continuado hasta hoy para guiar a la empresa en la creación de tecnologías utilizadas por prácticamente todas las industrias a nivel mundial. Además, Esri otorga becas a investigadores y ofrece licencias de software a bajo costo como ayuda para educación primaria, secundaria y superior.

“Nuestra empresa siempre ha estado orientada a su misión, especialmente en lo relacionado con los problemas que enfrenta el medioambiente y la humanidad”, señaló Dangermond. “Aunque hemos crecido y nos hemos convertido en una empresa que presta servicios a una amplia gama de usuario en distintas industrias, siempre hemos mantenido la mira en nuestro objetivo de mejorar el mundo. Por ese motivo, me siento honrado por este reconocimiento y estoy orgulloso de estar entre los prestigiosos receptores de este galardón”.

Impulsados por su compromiso personal como defensores del medioambiente y la sostenibilidad, en 2017 Jack y Laura Dangermond donaron 165 millones de dólares para establecer la reserva natural Jack and Laura Dangermond Preserve en la costa de California. Se trata de la donación más grande de la historia a The Nature Conservancy. Y durante la pandemia de COVID-19, Esri donó más de 60 millones de dólares en software, servicios y hardware para ayudar a organismos gubernamentales de los Estados Unidos, educadores y trabajadores suspendidos.

Además de Dangermond, la Universidad de Hong Kong otorgó títulos honorarios a otras siete personas destacadas en la congregación 209, que se llevó a cabo el 3 de abril de 2023. Para obtener más información sobre los galardonados y sus logros, visite hku.hk/hongrads/graduates.

Acerca de Esri

Esri, el líder de mercado mundial en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ayuda a que los clientes liberen todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Esri se fundó en 1969 en Redlands (California, EE. UU.), y su software se implementó en cientos de miles de organizaciones en todo el mundo, entre ellas empresas incluidas en el listado Fortune 500, organismos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri posee oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países y seis continentes. Con un compromiso pionero en análisis y tecnología espacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo colocándolos en el contexto crucial de la ubicación. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo terráqueo de Esri, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en Estados Unidos, la Comunidad Europea o ciertas otras jurisdicciones. Otras empresas y productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones públicas de Esri



Teléfono móvil: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com