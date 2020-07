Ivanka Trump posa como modelo de frijoles Goya

Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense Donald Trump posó como modelo para la marca de frijoles Goya, desafiando las normas éticas del gobierno.

“Si es Goya, tiene que ser bueno”, posteó la figura pública y que ha tomado un papel trascendental en la administración de su padre.

La publicación en Twitter, en la cual aparece posando con una lata de los frijoles de la marca Goya alcanzó los 55 mil retuit y 63 mil comentarios.

Las opiniones por el posteo son diversas, entre los que figuran ataques por las duras medidas antiinmigrantes del gobernante.

La imagen fue publicada días después que el director ejecutivo de Goya, Robert Unanue, elogió a Donald Trump durante un evento oficial.

“Todos estamos verdaderamente bendecidos… Por tener un líder como el presidente Trump”,dijo el representante de Goya en la Casa Blanca.

La declaración de Unanue provocó el malestar de algunos y convocaron a un boicot contra la línea de alimentos hispana que logró el apoyo de algunas figuras públicas, utilizando el Hashtag #BoycottGoya #Goyaway

A pesar de las presiones en las redes sociales para que el director de Goya se disculpara por admirar a Trump y sus duras políticas inmigrantes no surgieron efecto y Unanue se negó a disculparse.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020