Italia revoluciona los viajes aéreos para perros: los de gran tamaño ya no volarán en bodega

Por primera vez, podrán volar junto a sus humanos y no en la bodega, una medida que reduce el estrés, respeta el vínculo humano-canino y mejora su bienestar.

  • Karla Alvarez | 15-12-2025.5:31 pm.

Italia ha dado un paso significativo en el bienestar animal al modificar las normas de viaje aéreo para perros de gran tamaño, quienes ahora podrán volar junto a sus dueños en la cabina y no en la bodega de carga, como ocurría tradicionalmente.

Durante años, los perros grandes fueron tratados como equipaje, pese a que numerosos estudios científicos han demostrado que el estrés, el confinamiento y la separación durante los vuelos incrementan la ansiedad y los comportamientos asociados al miedo. La nueva política reconoce a los animales como seres sensibles y prioriza su bienestar físico y emocional.

Permitir que los perros viajen junto a sus humanos favorece la regulación emocional, reduce la reactividad causada por el estrés del viaje y respeta el fuerte vínculo entre personas y animales. Especialistas señalan que esta medida no solo mejora la experiencia del perro, sino que también contribuye a vuelos más seguros y tranquilos para todos los pasajeros.

El cambio marca un avance hacia políticas de transporte más responsables y alineadas con la psicología canina, demostrando que el respeto por los animales puede convivir con las normas de seguridad aérea.

