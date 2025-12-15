Italia revoluciona los viajes aéreos para perros: los de gran tamaño ya no volarán en bodega

Italia ha dado un paso significativo en el bienestar animal al modificar las normas de viaje aéreo para perros de gran tamaño, quienes ahora podrán volar junto a sus dueños en la cabina y no en la bodega de carga, como ocurría tradicionalmente.

Durante años, los perros grandes fueron tratados como equipaje, pese a que numerosos estudios científicos han demostrado que el estrés, el confinamiento y la separación durante los vuelos incrementan la ansiedad y los comportamientos asociados al miedo. La nueva política reconoce a los animales como seres sensibles y prioriza su bienestar físico y emocional.

Permitir que los perros viajen junto a sus humanos favorece la regulación emocional, reduce la reactividad causada por el estrés del viaje y respeta el fuerte vínculo entre personas y animales. Especialistas señalan que esta medida no solo mejora la experiencia del perro, sino que también contribuye a vuelos más seguros y tranquilos para todos los pasajeros.

El cambio marca un avance hacia políticas de transporte más responsables y alineadas con la psicología canina, demostrando que el respeto por los animales puede convivir con las normas de seguridad aérea.