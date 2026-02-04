Italia investiga fresco restaurado donde aseguran apareció el rostro de Giorgia Meloni

Las autoridades eclesiásticas y gubernamentales de Italia han iniciado una investigación tras los reclamos de que el rostro de la primera ministra Giorgia Meloni habría sido pintado en un ángel durante la reciente restauración de un fresco en Roma.

El Ministerio de Cultura italiano envió inspectores a la capilla de la Basílica de San Lorenzo in Lucina, mientras que la Diócesis de Roma expresó su “decepción” y anunció que determinaría quién sería responsable de la intervención.

El artista responsable de la restauración, Bruno Valentinetti, de 83 años, aseguró que solo retocó el fresco original que pintó en el año 2000 y negó haber modelado el ángel según la primera ministra. “La cara restaurada es la misma que se pintó hace 25 años. ¿Quién dice que se parece a Meloni?”, declaró al respecto.

Por su parte, Giorgia Meloni respondió en su cuenta de Instagram con humor, afirmando que ella “definitivamente no es como un ángel”, acompañando su mensaje con un emoji riendo.

El incidente fue reportado inicialmente por el diario italiano La Repubblica, que mostró imágenes del antes y después del fresco, señalando que el ángel que sostiene un mapa de Italia había pasado de lucir como un “querubín genérico” a una figura que algunos consideran un parecido con la mandataria.

El párroco de la basílica explicó que los retoques se realizaron tras daños por agua recientes y afirmó no entender la controversia. “Los pintores solían incluir todo tipo de detalles en los frescos”, comentó Mons. Daniele Micheletti.

La polémica también se trasladó al ámbito político: partidos de oposición pidieron una investigación. Irene Manzi, del Partido Democrático, calificó la situación de “inaceptable”, mientras que el Movimiento Cinco Estrellas enfatizó que el arte no debe convertirse en un instrumento de propaganda, independientemente de si representa a Meloni.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ordenó que técnicos revisaran la pintura “para determinar la naturaleza de la intervención” y decidir los pasos a seguir.

Mientras tanto, la Diócesis de Roma aseguró que conocía la restauración pero que se le había informado que no se añadiría ni cambiaría nada. En un comunicado, la Diócesis afirmó que la modificación de la cara del querubín fue iniciativa del decorador, sin notificación a las autoridades competentes.

Posteriormente, se anunció que el Cardenal Baldo Reina, vicario del Papa para la Diócesis de Roma, investigaría de inmediato “para determinar las posibles responsabilidades” y expresó su distanciamiento de las declaraciones de Mons. Micheletti, reiterando el compromiso de la Iglesia con la protección de su patrimonio artístico y espiritual frente a cualquier uso indebido o explotación.