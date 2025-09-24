Italia envía buque de guerra para ayudar a Gaza tras ataque con drones

Italia envía buque de guerra a Gaza luego de un reciente ataque con drones que puso en peligro a la flotilla humanitaria encargada de llevar suministros esenciales al enclave palestino.

La medida, anunciada por el gobierno italiano el 24 de septiembre, busca reforzar la seguridad de los barcos y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza sin nuevas interrupciones.

El Ministerio de Defensa italiano confirmó el despliegue de una nave de la Marina Militar tras el incidente que lesionó gravemente la seguridad de la misión internacional, compuesta por embarcaciones europeas dedicadas a entregar alimento, medicinas y otros recursos críticos a la población civil gazatí.

La respuesta de Italia representa una muestra de solidaridad internacional frente a la persistente crisis humanitaria en Gaza. Distintos gobiernos y organizaciones civiles han pedido mayores garantías de seguridad para las misiones que buscan brindar alivio a la población afectada por el conflicto.

La presencia militar europea, según expertos internacionales, podría disuadir nuevos ataques, aunque también hay voces críticas que temen una escalada en la región. Por ahora, el buque italiano operará en estrecha coordinación con otras naciones y organismos multilaterales para proteger la ayuda y evitar retrasos adicionales.La comunidad internacional observa de cerca los próximos pasos en Medio Oriente mientras sigue creciendo la preocupación por la seguridad de las misiones humanitarias y la protección de civiles en Gaza.