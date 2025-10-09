Internacionales

Israelíes y palestinos en un solo sentir celebrando que por fin se firmó un acuerdo de paz 

Más de dos años de guerra han concluido que los más perjudicados fueron los ciudadanos. "Vamos a celebrar el fin de este dolor".

  • Jacqueline Alvarenga | 09-10-2025.1:15 pm.

En un hecho sin precedentes, miles de israelíes y palestinos salieron a las calles para celebrar el recién alcanzado acuerdo de paz, marcando un momento histórico en la larga historia de conflicto entre ambos pueblos.

Estas celebraciones tras acuerdo Israel y Palestina reflejan el profundo anhelo de la población por poner fin al dolor y abrir un nuevo capítulo de convivencia.

El jueves, medios internacionales reportaron abrazos, cánticos y muestras de esperanza en ciudades clave como Tel Aviv y Ramala.

El anuncio oficial del acuerdo fue recibido de inmediato con manifestaciones espontáneas, donde muchos asistentes expresaron la importancia de construir puentes y dejar atrás décadas de violencia.

 Contexto del conflicto israelí-palestino y el proceso de paz

El conflicto entre israelíes y palestinos ha sido uno de los más complejos y prolongados de Oriente Medio, con consecuencias humanitarias y políticas de gran impacto regional.

Intentos previos de diálogo han fracasado en el pasado, pero este acuerdo tendría la potencialidad de sentar las bases para la reconciliación, el reconocimiento mutuo y la cooperación futura.

Algunas organizaciones internacionales han mostrado optimismo, mientras otras insisten en la necesidad de acciones concretas que consoliden el proceso de paz y garanticen derechos para ambas partes.

