Israel y Hamas se enfrascan en negociaciones, mientras Trump urge implementar su plan de paz 

Desde el martes, representantes de Israel y Hamás retomaron negociaciones en Egipto para buscar una salida al prolongado conflicto en Gaza, solución que Trump ha exigido sea inmediata

Las negociaciones de paz entre Israel y Hamás, facilitadas por actores internacionales, tienen como prioridad alcanzar un cese al fuego y establecer condiciones que permita acceder a ayuda humanitaria para la población civil.

Ambas delegaciones han llegado a El Cairo con la intención de poner fin a la guerra en Gaza, que ha dejado miles de víctimas y desplazados en los últimos dos años.

Fuentes diplomáticas aseguran que la presión internacional es considerable, especialmente por parte de Naciones Unidas y gobiernos regionales, quienes demandan una solución estable y una respuesta clara para la reconstrucción del enclave y la seguridad de todos los involucrados.



Las condiciones sobre la mesa en el diálogo

Según medios locales y reportes internacionales, entre los principales temas discutidos se incluye el intercambio de prisioneros, el retiro progresivo de tropas israelíes y la apertura de corredores humanitarios.

El gobierno de Egipto, histórico mediador, ha insistido en la importancia de garantizar el acceso médico y alimentario a los habitantes de Gaza.

No obstante, los avances dependen de que ambas partes cedan en demandas clave como la seguridad y la soberanía.

Hasta la fecha, ninguna de las delegaciones ha confirmado compromisos firmes, pero el diálogo abierto representa un primer paso crucial para terminar el conflicto.

El ambiente es de cautela, dado que intentos anteriores fracasaron por falta de confianza y diferencias sobre la implementación de los acuerdos.