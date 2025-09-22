Israel y EEUU son "ignorados" en la ONU: La mayoría de países reconocen el Estado de Palestina 

El reconocimiento mundial de Palestina continúa ganando terreno dentro de la comunidad internacional, lo que ha hecho más evidente el aislamiento de Estados Unidos e Israel en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Diversos países y bloques internacionales han empezado a reconocer oficialmente a Palestina como Estado, marcando así un cambio significativo en la política global y la diplomacia mundial.

En los últimos meses, la tendencia se ha acelerado: países europeos y de otras regiones han declarado su apoyo a Palestina, alejándose de la postura tradicional mantenida por Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con agencias internacionales, este auge del reconocimiento mundial de Palestina pone en evidencia la creciente presión internacional para una solución pacífica y duradera al conflicto en Medio Oriente.

Reacción internacional y contexto en la ONU

La postura de aislamiento de Estados Unidos e Israel se ha hecho más visible durante las últimas sesiones de la ONU, donde resoluciones a favor de Palestina han recibido un apoyo mayoritario entre los Estados miembros.

Organizaciones de derechos humanos y líderes regionales afirman que este respaldo pone de relieve la urgencia de establecer un Estado palestino independiente y viable.

Este giro diplomático sugiere una posible transformación en la balanza del poder y las alianzas internacionales.

A pesar de la resistencia de Estados Unidos e Israel, el creciente respaldo a Palestina podría reconfigurar estrategias de negociación y abrir nuevas vías para el diálogo multilateral.