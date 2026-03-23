TEL AVIV, Israel (AP) — La manera como el espionaje israelí se apoderó del control de las cámaras callejeras de Irán y las usó para matar al líder supremo del país subraya cómo los sistemas de vigilancia se están convirtiendo cada vez más en un componente crucial de las guerras modernas.

Se han instalado cientos de millones de cámaras en tiendas, hogares y esquinas de calles de todo el mundo. Muchas están conectadas a internet y cuentan con poca seguridad.

Los avances recientes en inteligencia artificial han permitido a ejércitos y agencias de espionaje examinar enormes cantidades de grabaciones de vigilancia e identificar objetivos.

Israel demostró de forma vívida el 28 de febrero el potencial de esos sistemas. Los usaron para localizar al líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, con ayuda de las propias cámaras callejeras de Teherán.

Así lo confirman entrevistas y una revisión de la Associated Press de datos filtrados, declaraciones públicas e informes de prensa.

Hackeada la red de cámaras

El uso de cámaras de vigilancia hackeadas, entre otras fuentes de inteligencia, en la operación para matar a Jamenei fue descrito a la AP por un funcionario de inteligencia con conocimiento de la operación.

Además, otra persona informada sobre la operación también lo describió.

Ninguno estaba autorizado a hablar con los medios y ambos compartieron información bajo condición de anonimato.

Irán ha instalado decenas de miles de cámaras en su capital en respuesta a oleadas de protestas. La más reciente fue en enero, cuando manifestaciones masivas en todo el país terminaron en una represión sangrienta que mató a muchos miles de iraníes.

El año pasado, un alto político iraní advirtió públicamente que las cámaras habían sido comprometidas por Israel. Esto suponía una amenaza para la seguridad nacional.

Conor Healy, director de investigación de la publicación especializada en vigilancia IPVM, señaló que la muerte de Jamenei ilustra un apremiante dilema de seguridad para los gobiernos. Actualmente, estos buscan sofocar la disidencia.

«La ironía es que la infraestructura que los Estados autoritarios construyen para hacer que su dominio sea inatacable puede ser lo que hace que sus líderes sean más visibles para quienes intentan matarlos», declaró Healy, añadiendo: «¿Confías en quien está mirando?».