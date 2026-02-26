Israel sería el peón de EEUU para atacar Irán de no lograrse un acuerdo nuclear

Estados Unidos prefiere que Israel sea el iniciador de los ataques contra Irán. Esto se menciona en información donde destacan los lineamientos de la política exterior bajo la administración Trump.

Esta estrategia busca priorizar la ofensiva israelí como principal herramienta para limitar la influencia iraní en Medio Oriente, generando inquietud ante una posible escalada regional.

Agencias han destacado que funcionarios estadounidenses ven con buenos ojos que Israel tome la iniciativa militar en potenciales confrontaciones con Irán.

Esta postura implica que Washington busca evitar involucrarse directamente en el conflicto, delegando en Tel Aviv el papel de actor principal en las posibles hostilidades.

"Si el ataque se lleva a cabo a tal escala que provoque un cambio de régimen, es probable que la República Islámica tome represalias con todo lo que pueda. Tenemos muchos equipos en la zona. Cualquiera de ellos puede ser blanco de ataques. No están bajo la Cúpula de Hierro. Como resultado, existe la posibilidad de que haya bajas estadounidenses. Además, eso conlleva un gran riesgo político", cree una de las fuentes consultadas.

Implicaciones para la estabilidad en Medio Oriente

Analistas internacionales advierten que, si Israel lidera los ataques, se podría precipitar una reacción en cadena que afecte a toda la región, aumentando las tensiones diplomáticas y militares entre diferentes actores.

Asimismo, la relación entre Washington y Teherán podría deteriorarse aún más, obstaculizando esfuerzos diplomáticos previos.

El enfoque también denota un cambio en la política exterior estadounidense. Históricamente, Estados Unidos ha manejado con cautela su participación directa en operaciones militares en Medio Oriente.

Las repercusiones podrían sentirse en varios países aliados de Estados Unidos, así como en economías sensibles al conflicto, como la latinoamericana, que depende en gran medida de la estabilidad petrolera mundial.