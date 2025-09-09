Israel pide a todos los palestinos evacuar Gaza: "Esto es solo el comienzo" 

Las fuerzas israelíes han pedido a la población palestina evacuar la ciudad de Gaza debido a una nueva ola de ataques y operaciones militares en la zona norte.

La decisión incrementa la tensión en una región ya devastada por meses de enfrentamientos.

Según fuentes oficiales, las autoridades argumentan que la evacuación busca proteger a la población civil ante la intensificación de los combates con milicias de Gaza.

Sin embargo, organizaciones internacionales han advertido sobre las graves consecuencias humanitarias que implica un desplazamiento masivo de miles de personas.

Reacciones internacionales y situación humanitaria

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación a la orden de evacuación impuesta por las fuerzas israelíes.

Diversos organismos, como Naciones Unidas, instan a respetar el derecho internacional humanitario y a garantizar asistencia a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares

El éxodo masivo añade más presión al ya frágil sistema de ayuda en la Franja de Gaza, donde la población enfrenta escasez de agua, alimentos y servicios médicos críticos.

Hasta el momento, se reporta que miles de familias están movilizándose hacia el sur de Gaza, en busca de zonas supuestamente más seguras, aunque persiste el riesgo de ataques en todo el territorio.

El conflicto Israel Gaza se mantiene como una de las crisis más complejas y devastadoras de la región, con consecuencias sociales, políticas y humanitarias que trascienden fronteras.