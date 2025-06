Internacionales Israel no está obligado a someterse a las inspecciones del OIEA para la revisión de armas nucleares

El gobierno hebreo no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, impidiéndole hacer las revisiones que tanto le exigen a Irán. Oficialmente, Israel no posee armas nucleares, aunque se cree que tiene un programa secreto que no se ha investigado.