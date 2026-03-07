Israel lanza nueva ola de ataques contra Hezbollah en Beirut

La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo durante la noche del jueves y la madrugada del viernes una nueva serie de bombardeos contra posiciones del grupo Hezbollah en zonas de Dahiyeh. Además, atacó otras áreas de Beirut, capital de Líbano.

De acuerdo con información oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques alcanzaron el cuartel general de la organización y al menos diez edificios de gran altura. Según el Ejército israelí, esos edificios albergaban infraestructura militar utilizada por la milicia chií. Con esta operación, Israel completó la vigésima sexta oleada de bombardeos en la zona desde el inicio de la actual campaña militar.

Entre los blancos impactados se encuentra la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y un depósito. Según el comunicado israelí, ese depósito era utilizado para almacenar vehículos aéreos no tripulados empleados en ataques contra territorio israelí. Las autoridades militares afirmaron que dichas instalaciones servían para planificar y ejecutar acciones contra fuerzas y ciudadanos de Israel.

El Ejército israelí señaló además que antes de realizar los bombardeos se aplicaron medidas para reducir el riesgo de víctimas civiles. Por ejemplo, utilizaron advertencias previas, vigilancia aérea y el uso de armamento de precisión.

En un mensaje publicado en la red social X, las FDI indicaron que continuarán actuando contra Hezbollah. Es una organización a la que vinculan con el gobierno de Irán. “Hezbollah eligió unirse a esta guerra y enfrentará las consecuencias de esa decisión”, expresó el comunicado.

Horas antes, Israel también informó sobre la muerte de Zaid Ali Jumaa, identificado como comandante de gestión de fuego del grupo en Beirut y jefe de artillería en el sur del Líbano. Según las autoridades israelíes, el dirigente fue responsable del lanzamiento de miles de cohetes, misiles y drones contra Israel desde territorio libanés.

Asimismo, Tel Aviv indicó que tropas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, mantienen operaciones en varias localidades del área del Monte Dov, en el sur del Líbano, como parte de la ofensiva terrestre iniciada esta semana contra Hezbollah.