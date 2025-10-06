Israel intensifica sus operaciones en Gaza y elimina células de Hamas, mientras Egipto busca sellar el plan de Trump

En medio de negociaciones clave para la paz en Egipto, Israel elimina células de Hamás, según informaron autoridades militares.

El operativo, llevado a cabo tras una serie de investigaciones, apunta a la neutralización de distintos grupos que, presuntamente, organizaban ataques terroristas en la región.

El conflicto Israel-Hamás ha acumulado meses de tensiones, especialmente tras los recientes intentos de alcanzar un alto al fuego permanente.

De acuerdo con agencias, las fuerzas de defensa israelíes han intensificado acciones preventivas con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de Hamás, incluso mientras continúan los diálogos multilaterales en El Cairo.

Tensión creciente y desafíos en las conversaciones de paz

La eliminación de estas células ocurre en un momento particularmente sensible para la región, pues los esfuerzos de mediación internacional buscan frenar la espiral de violencia.

Diversos actores internacionales, incluidos Egipto y Estados Unidos, han reiterado la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y evitar acciones que obstaculicen el proceso.

Especialistas temen que acciones militares como estas puedan complicar las negociaciones, poniendo en riesgo los avances diplomáticos y la posibilidad de un acuerdo duradero entre ambas partes.

Como en crisis previas, las consecuencias también podrían afectar a la población civil, un aspecto que ha generado alarma en organismos humanitarios.

Crisis como estas evidencian la dificultad de encontrar salidas pacíficas en un conflicto tan arraigado y de múltiples dimensiones.