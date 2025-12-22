Israel insiste en que los misiles iraníes son un riesgo oculto para EEUU

La escalada de tensiones en Oriente Medio volvió a tomar relevancia este lunes, luego de que Israel advirtiera a EEUU sobre la posibilidad de un ataque con misiles provenientes de Irán.

El anuncio se produce después de que autoridades israelíes observaran que la República Islámica llevó a cabo ejercicios militares de misiles, considerados por el gobierno israelí como una amenaza directa y un posible preparativo para un ataque inminente.

Según la información difundida, Irán realizó operaciones que involucran misiles balísticos de medio y largo alcance capaces de alcanzar objetivos estratégicos en la región.

"Las posibilidades de un ataque iraní son de menos del 50 %, pero nadie está dispuesto a correr el riesgo y a decir, simplemente, que es sólo un ejercicio", señaló una fuente.



Tensiones regionales crecen tras ejercicios de misiles en Irán

De acuerdo con fuentes consultadas, entre ellas medios internacionales, el gobierno israelí ha transmitido su preocupación a funcionarios estadounidenses, alertando que los recientes ejercicios de misiles podrían ser la antesala de acciones militares.

El temor por parte de Israel tiene que ver con el crecimiento de la influencia iraní en territorio sirio y con el apoyo que Teherán brinda a distintos actores en la región.

Mientras la comunidad internacional observa con preocupación, analistas señalan que tanto Israel como EE.UU. refuerzan su cooperación en materia de inteligencia y defensa.

La posibilidad de un ataque inminente por parte de Irán podría alterar el equilibrio regional y afectar a países vecinos, situación que ha generado llamados a la calma y a evitar una escalada mayor.