DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel dijo el martes que mató a dos altos funcionarios de seguridad iraníes en ataques durante la noche. Según Israel, esto fue un golpe al liderazgo del país.

Teherán disparó desafiante nuevas andanadas de misiles y drones contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo. La guerra no daba visos de amainar.

Tanto Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, como el general Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, fueron «eliminados anoche». Así lo dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque aéreo el primer día de la guerra, Larijani era considerado como una de las figuras más poderosas del país.

Ambos hombres fueron clave en la violenta represión de Irán contra las protestas en enero que desafiaron los 47 años de gobierno de la teocracia.

Los medios estatales iraníes no confirmaron de inmediato ninguna de las dos muertes.

Las muertes despojarían a Irán de líderes importantes. Mientras tanto, la República Islámica enfrenta su mayor prueba en décadas en su guerra con Estados Unidos e Israel.

Entre crecientes preocupaciones por una crisis energética global, Irán lanzó nuevos ataques contra varios de sus vecinos árabes del Golfo. Además, atacó infraestructura petrolera en toda la región.

Dubái, un importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo. Esta fue la segunda interrupción de vuelos en la ciudad en otros tantos días.

Un funcionario iraní dijo desafiante que Teherán no tenía intención de renunciar a su control asfixiante del estrecho de Ormuz. Esta es una vía fluvial crucial para el petróleo.

El ejército israelí también dijo que había comenzado una «oleada de ataques de gran escala» en toda la capital de Irán. Además, dijo que también estaba intensificando los ataques contra los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, en Líbano.

Israel dice que ha matado a dos altos funcionarios iraníe

Larijani proviene de una de las familias políticas más famosas de Irán.

El funcionario fue presidente del Parlamento y asesor principal de política. Además, fungió como designado para asesorar al difunto Jamenei sobre la estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump.

Lo identificó como «responsible de coordinar la respuesta a las protestas en nombre del líder supremo de Irán».

Katz dijo que el ejército israelí continuaría «persiguiendo al liderazgo del régimen de terror y opresión en Irán, y cortando repetidamente la cabeza del pulpo e impidiendo que vuelva a crecer».

