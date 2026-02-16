Israel expone condiciones para respaldar acuerdo nuclear EEUU e Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró las condiciones de Israel para respaldar cualquier eventual acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Este posicionamiento llega luego de renovados esfuerzos internacionales para relanzar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, un tema que ha generado alarma en la región y el resto del mundo.

Israel ha advertido históricamente sobre los riesgos de un Irán nuclear. En sus declaraciones recientes, Netanyahu subrayó la necesidad de establecer medidas sólidas y verificables que impidan a Irán desarrollar armas atómicas.

Entre las condiciones principales se incluye el cese total del enriquecimiento de uranio, la eliminación de instalaciones nucleares con potencial militar y la habilitación de inspecciones internacionales constantes y sin restricciones.

Las exigencias de Netanyahu van más allá del tema misil y abordan cuatro puntos centrales. Primero, la salida total del uranio enriquecido de territorio iraní.

Segundo, el desmantelamiento completo de la infraestructura de enriquecimiento, incluyendo centrifugadoras y plantas de procesamiento.

Tercero, el límite de 300 kilómetros para misiles balísticos. Y cuarto, el cese del financiamiento iraní a lo que describió como “el eje del terror”, en referencia a grupos terroristas como Hezbolla en Líbano, los hutíes en Yemen y milicias chiíes en Irak.

Las demandas israelíes y el impacto en el escenario internacional

La postura israelí no solo busca frenar el avance nuclear iraní, sino que también envía un mensaje contundente tanto a Washington como a Teherán sobre la seguridad de Oriente Medio.

Netanyahu exige que cualquier acuerdo cuente con herramientas de supervisión efectivas y sanciones inmediatas ante posibles incumplimientos.

Además, advierte que, de no cumplirse estas exigencias, Israel podría optar por actuar unilateralmente para proteger su seguridad nacional.

El proceso de negociación nuclear Irán EEUU ha sido tema constante de debate.

La comunidad internacional observa atentamente, dado que las condiciones de Israel podrían determinar no solo el futuro del acuerdo nuclear, sino también la estabilidad en la región.