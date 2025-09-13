Israel estima que 250,000 palestinos abandonaron Gaza

Según recientes declaraciones de autoridades israelíes, aproximadamente 250,000 palestinos abandonaron Gaza Ciudad en los últimos días, intensificando la crisis humanitaria que vive la Franja en medio del conflicto.

El dato fue compartido por el portavoz militar Daniel Hagari, quien subrayó el masivo desplazamiento de civiles ante los bombardeos y operaciones militares.

Este incremento significativo en la cifra de desplazados se suma a una situación ya crítica. Diversos organismos internacionales, como la ONU, han advertido sobre el peligro que representa para la población la falta de refugio seguro en Gaza.

El acceso limitado a servicios básicos, asistencia médica y alimentos agrava la condición de los residentes que huyen del centro urbano y buscan refugio al sur de la Franja.

Desplazamiento masivo y presión internacional

El éxodo de 250,000 palestinos de Gaza Ciudad no solo representa la mayor ola de desplazados en lo que va del conflicto reciente, sino que también atrae la atención de la comunidad internacional.

Instituciones como la ONU y la Cruz Roja han instado a todas las partes a proteger a la población civil y garantizar la entrada de ayuda humanitaria.

La crisis humanitaria en Gaza se ve profundizada por el cierre de fronteras y la destrucción de infraestructura esencial.

El gobierno de Israel sostiene que los corredores humanitarios permanecen abiertos hacia el sur, pero organizaciones sobre el terreno reportan obstáculos considerables.

El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) alertó sobre la insuficiencia de recursos para atender a los desplazados.La información vuelve a poner el foco en las consecuencias del conflicto y sus efectos sobre la población civil.